Znojmo podpoří městskou policii. Schválilo přes dva a půl milionu korun na mzdy nových strážníků i pro zvýšení motivace stávajících. Peníze umožní zaplatit i asistenty prevence kriminality. Město plánuje zvýšit bezpečnost v ulicích a slibuje, že se strážníci budou pohybovat více v problémových lokalitách. Znojmu pomůže také nezávislý expert. Bezpečnost v ulicích a nutný nábor nových lidí bylo diskutovaným tématem na posledním zastupitelstvu.

Pro Městskou policii Znojmo přiklepli zastupitelé 2,6 milionu korun navíc. Ilustrační snímek. | Foto: Pixabay.com

„Náš záměr je posílit řady městské policie, aby se strážníci mohli například intenzivněji pohybovat v problémových lokalitách a pružněji reagovat na aktuální podněty,“ vysvětlila starostka Znojma Ivana Solařová.

Od pondělí navíc běží náborová kampaň, která láká nové strážníky. Deník o tom informoval ZDE. Město hodlá podpořit vstup do řad Městské poliie Znojmo náborovým příplatkem ve výši sedmdesát tisíc korun.

K záměru zvýšit motivaci strážníků starostka uvedla, že strážníci jsou důležitou oporou, dělají celou řadu činností, které často nejsou na první pohled vidět. „Všichni bychom pocítili, kdyby je nedělali. Nestarají se pouze o bezpečnost a udržování pořádku, což je nikdy nekončící a náročná práce, ale pomáhají s prevencí, zachraňují životy, jsou nápomocni při řešení dopravních komplikací a pomohou třeba i s nastartováním auta,“ vyjmenovala.

Podle starostky je proto důležité zlepšit motivační systém a umožnit řediteli městské policie reagovat na výkony strážníků v terénu a odměňovat je za kvalitně odvedenou práci.

V dubnu letošního roku zastupitelé schválili jeden milion korun na modernizaci kamerového systému městské policie. „Chceme postupně modernizovat kamerový systém. V této fázi dojde k výměně prvních sedmi kamer z celkového počtu třiceti čtyř. Chystáme výběrové řízení na jejich nákup,“ upřesnila starostka.

Vedení města a městské policie chce nově využít zkušenosti dlouholetého ředitele Městské policie Jihlava Jana Frence. Ten šéfoval jihlavským strážníkům šestadvacet let, přičemž předtím působil čtyřiadvacet let v armádě, včetně vedoucích funkcí. „Je to uznávaný odborník a zkušený manažer, který dokázal z jihlavské městské policie vybudovat respektovanou a uznávanou složku. Stojíme o jeho zkušenosti a pohled na fungování městské policie,“ přiblížila Solařová.

Dva dny v měsíci bude působit ve Znojmě. „Strážníkům pomůže z pozice nezávislého experta nastavit systémové změny. Myslím si, že tak bude dobrou podporou pro našeho ředitele. Bude mít větší odstup od každodenní agendy a dodá mu tak nezaujatý pohled na některé problémy,“ dodala starostka.

Nový šéf Městské policie Znojmo Milan Kovárník působil dlouhé roky právě v Jihlavě. Do Znojma přišel se zkušenostmi z pozice náměstka ředitele Městské policie Jihlava. „Hodlám podpořit profesní rozvoj strážníků, zatraktivnit Městskou polici Znojmo pro uchazeče o toto povolání, ale chci též věnovat větší pozornost komunikaci s občany,“ vyjmenoval loni v prosinci Kovárník.

O pomoci nezávislých expertů mluvila znojemská radnice loni na podzim. Situaci přes loňské letní prázdniny řešili policisté se strážníky společnými hlídkami zejména v centru a blízkosti centra Znojma. Také letos Znojmo jedná se státními policisty o zdvojení hlídek.

Podporu mezd ve formě rozpočtového opatření na 2,6 milionu korun schválili v pondělí znojemští zastupitelé.