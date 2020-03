Most začala specializovaná firma opravovat loni v září. Otevřít ho chce vedení Znojma o druhém březnovém pondělí. „Aktuálně firma pokládá mostovku, což jsou finální práce. V pondělí máme domluvenou bezpečnostní prohlídku s technikem a dalšími zúčastněnými stranami. Týž den ho chceme otevřít jak pro pěší tak pro běžnou dopravu,“ uvedl Malačka. Původně měl být most opravený už v listopadu loňského roku.

„Opravy prodloužil fakt, že po otryskání odhalili specialisté zeslabené mostní konstrukce a v základech kamenného pilíře také jednu degradovanou vrstvu. Tím také vzrostou celkové náklady. Budou přesahovat deset milionů korun,“ doplnil Malačka s tím, že ho mrzí, že opravy trvaly déle, než se původně předpokládalo.

Ani ne tak délka oprav jako cena a podoba mostu je terčem kritiky některých lidí i opozičních politiků. Opravy například sleduje přímo ze svého domu a Muzea motorismu, které provozuje, známý sběratel Jan Drozd. „Od počátku jsem byl proti právě prováděné opravě. Za deset milionů mohly být mosty dva. Navíc, tohle je přece pořád tatáž poválečná provizorní konstrukce. Provizorní most. Kdyby tam nechalo město udělat repliku obloukového mostu jaký tu býval před válkou, nebylo by to o mnoho dražší a navíc při využití stávajícího pilíře by most měl podstatně vyšší nosnost,“ zlobí se Drozd.

Radost naopak neskrývají zahrádkáři, které Znojemský deník Rovnost ve středu oslovil. „Celou dobu jsme na naši zahrádku chodili pěšky za využití lávky přes Dyji. Jsme rádi, že už most otevřou,“ konstatovala Pavla Grossová.

Opoziční zastupitel Jiří Kacetl tvrdí, že vedení města nevyslyšelo jejich návrh. „Na zastupitelstvu jsme nesouhlasili s touto variantou a žádali jsme logičtější variantu, postavení definitivního mostu v podobě původní stavby s klenutým obloukem. Nikoli toto provizorium. Vedení Znojma však řeklo, že nový most by stál více. Takže tam bude opět provizorium s dřevěnými podpěrami a mostovkou, které za pár let shnijí a bude se muset opravovat znovu. Nemluvě o tom, že původně plánovaná doba opravy mostu se protáhla,“ řekl Kacetl.

Jak dodal, otázníky vyvstávají také nad plánovaným přídavkem mostu, který má sloužit výhradně pro pěší. „Jak to bude vypadat, to je otázka,“ nastínil zastupitel.

Zámečník Jan Drozd tvrdí, že vedení Znojma propáslo šanci udělat pěkný most, který řeku v minulosti překlenoval. „Když už tam jezdily mixy a další auta s materiálem nepochopím, proč neudělali kamenné pilíře, které by tam byly navěky. Zase jdou tam dřevěné kozy. Mohli jsme mít krásný historizující most. Vůbec nechápu, kdo tohle vymyslel a kdo to schválil. Zase máme jen provizorní ženijní most,“ myslí si Drozd.

Původní obloukový mst odstřelili při ústupu na konci II. Světové války Němci. Konstrukce ženijního mostu přes řeku Dyji měla sloužit jen dočasně. Na jejím vzniku měl podle vnuka bývalého vládního rady a předsedy soudu Jiřího Lukase velký podíl jeho otec. Takzvaná Lukasova vila stojí jen několik desítek metrů od mostu na úpatí Kraví hory.