Vedení města si nechalo přepočítat statiku. „Rozhodli jsme, že necháme most vyztužit,“ vysvětlil zdržení stavby místostarosta Jakub Malačka.

Dalším zdržením bylo následné čekání na specializované svářeče, kteří vyztužení prováděli, a také na dodání k tomu potřebnému materiálu. „V předpokládaném termínu 20. prosince se tedy most pro auta neotevře,“ dodal Malačka.

Uzavírka je oficiálně povolená do 31. března 2020. Na mostě dočasně vznikne prozatímní lávka, přes kterou budou moci přecházet lidé během vánočních svátků. „Je to nepříjemné. Navíc u mostu měla podle mých informací být lávka pro pěší. Ta další je až půl kilometru po proudu. Teď nějakou staví, tak snad bude sloužit až do konce oprav,“ řekl jeden z bydlících Norbert Walter.