Pozemky Pod Městským lesíkem neprodávat. Buď lokalitu využít pro družstevní výstavbu, nebo počkat na příhodnější dobu. Tak lze stručně shrnout názor některých odborníků z oboru pozemní stavby i opozičních zastupitelů. Vedení Znojma totiž opětovně zveřejnilo záměr odprodeje zmíněných pozemků.

Městští radní schválili záměr prodeje na svém jednání 22. června. „Jedná se o pozemky o rozloze čtyři hektary, které jsou určené pro bydlení. Investor by měl nabídnout především atraktivní bydlení s veškerou občanskou vybaveností a dostatečným zastoupením zeleně,“ uvedl starosta Znojma Jan Grois.

Záměr města je vybudování nové rezidenční čtvrti za pomoci soukromých peněz. Zájemci mohou podávat nabídku do 5. října 2020. „Stanovená minimální nabídková cena za celou lokalitu vychází dle znaleckého posudku na 36,3 milionu korun, tedy asi devět set korun za metr čtvereční,“ dodala mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková.

Pozemky bývalých vinic mezi lesíkem a silnicí na Přímětice radnice prodávala za 37 milionů korun už před několika lety. Případný developer by musel podle závazné studie postavit nanejvýš čtyřpodlažní domy s přibližně sto deseti byty a maximálně sedmadvacet rodinných domů.

Znalci realitního trhu už dříve poukazovali, že to může být na znojemské podmínky příliš náročné kritérium. „Vzhledem k požadavku na budování sítí a povahu předepsané zástavby je cena poměrně vysoká. Developer by asi uvítal možnost lokalitu více zastavět,“ řekl šéf jedné z realitních kanceláří Alexandr Frind.

Známý znojemský stavitel Jiří Jelínek radnici doporučil pozemky neprodávat vůbec. „Mluvil jsem o tom přímo se starostou. Řekl jsem mu, ať to neprodávají. Pro město je důležitá budoucí družstevní výstavba. Město vloží do družstva pozemky, čímž se podstatně sníží cena bydlení. Může tam mít byty pro své úředníky, hasiče, doktory či učitele. Je to jediná forma, jak kvalifikované pracovníky dostat do Znojma,“ řekl.

S tím souhlasí i opoziční zastupitel Jiří Kacetl. „ V současné době, kdy se roztrhl pytel s developerskými projekty, nemá prodej těchto pozemků smysl. V roce 2014 jsme navrhovali lokalitu využít pro novou hasičárnu. A v místě, kde nyní hasiči slouží by byly pozemky, za které by stavebníci městu utrhli ruce. Tohle Znojmo promarnilo,“ myslí si Kacetl.