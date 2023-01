Unikátní informace o změnách v dopravě: na jižní Moravě je básník skládá do rýmů

Strohé informace o výlukách rád prokládá nabídkami typu kam se vydat na výlet linkami systému. „A co dělat o víkendu? Co třeba vyrazit expresním autobusem 108 do Znojma. Bude tam klid a příjemně bez turistů. Místní gastronomie je na vás připravena. A kdyby bylo škaredě, dá se tam stavit do Jihomoravského muzea. Jeho návštěvníci s jízdenkou IDS JMK mají slevu na vstupném. Teď zrovna tam mají v Minoritském klášteře zajímavou výstavu Vídeň na talíři aneb kulinářské dědictví našich babiček. Představuje vídeňskou kuchyni a její vliv na tradiční vánoční pokrmy nejen v moravsko-rakouském příhraničí,“ udělal tentokrát celokrajskou reklamu královskému Znojmu Havlík..

Pípni a jeď! Ve Znojmě od Nového roku jezdí nové autobusy

Snadno se se podle něj dostanou zájemci i třeba do sousedního Rakouska. „Vlakovou linkou S82 se ze Znojma dostanete do rakouského města Rezt. Vlak navazuje na autobusy ve Znojmě. Autobusová linka 816 jede ze Znojma přes Vranov nad Dyjí do rakouského Drosendorfu,“ doporučil cestujícím Havlík. Na projížďku do samotného Znojma pozval cestující z celého kraje básničkou:

NA PROJÍŽĎKU DO ZNOJMA



Ve Znojmě se mají dobře

mají nové autobusy

více linek, více spojů

Pípni a jeď zkusit musí.



I v zimě je Znojmo krásné

procházka v něm dodá sílu

bez turistů po náměstích

dá se projít v klidu, míru.

Všechny rýmy spojuje Havlík s dopravou. „Naším cílem je ukázat, že funguje velice dobře i o víkendech. Lidé se nemusí starat o auto a mohou vyrazit na výlet,“ zmiňuje dobře naladěný autor.