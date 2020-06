„Systém lékařům pomáhá co nejlépe umístit jednotlivé části kloubní náhrady, jejich přesné usazení a dokonalé obnovení osy končetiny,“ přiblížila mluvčí nemocnice Petra Veselá s tím, že jako první v republice systém využili lékaři brněnské Fakultní nemocnice u svaté Anny.

„Na našem pracovišti kombinujeme už několik let navigaci s kinematickou technikou implantace náhrad. Snažíme se tak s náhradou co nejvíce přiblížit biomechanice zdravého kolenního kloubu. To je zásadní pro spokojenost pacienta po operaci,“ sdělil primář znojemské ortopedie profesor Radek Hart.