„V důsledku nárůstu akutních respiračních infekcí v Jihomoravském kraji s platností od středy 5. února až do odvolání vyhlašuje Nemocnice Znojmo plošný zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních. Tímto zákazem se snažíme chránit naše hospitalizované pacienty, ale také personál, který se o ně stará. Prosíme příbuzné pacientů, aby zákaz respektovali,“ informovala mluvčí nemocnice Petra Veselá.

Vedení nemocnice zároveň upozorňuje, že tentýž den uzavře hlavní vjezd do nemocnice. Instalatéři tam budou opravovat prasklé vodovodní potrubí. „Ve středu bude v době od 6:00 do 18:00 hodin uzavřen hlavní vjezd do areálu nemocnice z důvodu havárie hlavního přivaděče vody a nutnosti jejího odstranění. V místě hlavního vjezdu budou řemeslníci odstraňovat havárii, dbejte prosím zvýšené opatrnosti,“ upozornila Veselá.

Příjezd do areálu bude možný pouze pro nutné dopravení pacientů, například na centrální příjem a to přes zásobovací vjezd, který vede od křižovatky nad nemocnicí, okolo bývalého vinohradu, až ke skladu materiálně technického zabezpečení. Doprava se řídí dopravním značením pro nákladní dopravu. Parkoviště pro pacienty bude přístupné.