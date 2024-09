Cílem města je částečně ulevit peněženkám obyvatel Znojma. „Reagujeme zároveň na výrazné skokové navýšení daně ze strany státu. Jedinou možností měst, jak se s tímto navýšením vyrovnat a pomoci svým obyvatelům, je právě výše koeficientu,“ vysvětlil starosta města Znojma František Koudela.

Pro některé domácnosti to znamená úsporu ve výši několika stokorun, tisíců, a v některých případech dokonce desetitisíců korun, v závislosti na druhu, velikosti a počtu domů nebo bytů.

Daň z nemovitosti je podle představitelů radnice významným příjmem města, který by měl být investovaný do dalšího rozvoje. „Znojmo má nyní dostatek finančních rezerv. Navíc za uplynulé dva roky nejsou připravené k realizaci žádné investiční projekty. Místo toho, abychom vybírali další peníze od obyvatel a nechávali je ležet na účtech, necháme je v jejich rukou, aby mohli například investovat do svých domů nebo bytů,“ vysvětlil místostarosta města Znojma Jakub Malačka.

Snížení daně z nemovitosti ve Znojmě bylo podle opozice připravené ke schválení ještě v době, kdy hnutí ANO bylo ve vedení města. „Byla to reakce na skutečnost, že Fialova vláda a koalice SPOLU lidem všechny daně, včetně daně z nemovitosti, zvýšila. Jsem tak rád, že současné vedení města naše opatření, díky kterému zůstane lidem v peněženkách více peněz, zachovala,“ poukázal poslanec a opoziční zastupitel David Štolpa.