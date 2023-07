Znojmo otevírá ve školce na Slovenské třídu pro dvouleté děti

Plány na zřízení třídy mateřské školy pro dvouleté děti se ve Znojmě povedlo dotáhnout do konce. Poslední červencový čtvrtek je ohlášený zápis do nové třídy v mateřské škole ve Slovenské ulici. Určena bude přednostně pro děti mladší než tři roky a starší dvou let.

Mateřská škola. Ilustrační foto | Foto: Deník / Zuzana Kolářová