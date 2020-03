Petice vznikla jako protiváha návrhu moderní kašny, kterou na náměstí plánuje umístit znojemská radnice. „Vedení města připravuje výstavbu kašny v soudobém výtvarném pojetí dle vítězného návrhu vzešlého z architektonické soutěže na jaře 2019. Tuto podobu kašny zásadně odmítáme, neboť se svým tvaroslovím do prostoru historického náměstí nehodí a její uměleckou hodnotu vnímáme jako ryze průměrnou,“ sdělil autor petice, znojemský historik Jiří Kacetl.

S peticí souhlasí například Eva Jurmanová. „Podepisuji, protože mi velmi záleží na městě, ve kterém žiji a vážím si jeho slavné historie. Mám ráda i hodnotnou moderní architekturu. Pokud je ale opravdu hodnotná, nesmí jí chybět pokora a cit pro ducha místa. Návrh nové kašny tyto parametry nemá a na historické Horní náměstí se podle mého názoru vůbec nehodí,“ myslí si Jurmanová.

Ne všichni obyvatelé města však tvrdí, že se původní kašna na náměstí ve dnešní podobě hodí. „Kašnu a stromy bych na náměstí uvítala, přijdou tropická léta. Jenže se obávám, že tento druh kašny už se moc hodit na částečně zmodernizované náměstí nebude,“ konstatovala Jana Svobodová.

Starosta Znojma Jan Grois připomíná, že o kašně se hovoří už dlouhé roky. „Jediný výsledek diskuzí byl, že náměstí zůstalo prázdné. Jedni chtějí historii a druzí modernu. Rozhodli jsme se proto dát slovo odborníkům na architekturu a vyhlásili jsme otevřenou architektonickou soutěž. Žádný z jednapadesáti návrhů neobsahoval repliku historické kašny,“ sdělil Grois.

Vítězný návrh kašny má mít několik ochlazovacích módů a bude zvládat i vodní efekty. „Není reálné najít návrh, který by vyhovoval všem, a tohle je kompromis potvrzený odborníky,“ dodal starosta.

Autoři petice chtějí v příštích dnech vytvořit ve Znojmě několik podpisových míst, kde budou mít možnost další lidí podepsat petici v tradiční tištěné podobě. „Našim cílem je získat několik stovek podpisů pod tuto petici. Pak ji předáme oficiálně na radnici a bude se jí muset zabývat rada města,“ řekl Deníku Rovnost Jiří Kacetl.

Využít jedinečnou šanci nabádá Jindřich Foltin. „Možnost obnovy tohoto původního unikátního díla nesmí být nevyužita. Určitě nejlépe zapadne do rámce celého náměstí, které nabyde na historické hodnotě. Prohřešky novodobých a modernistických přešlapů se beztak ve Znojmě najde celá hora,“ reagoval v poznámce u petice Foltin.

CELÉ ZNĚNÍ PETICE

My, níže podepsaní občané, si podobně jako většina obyvatel i návštěvníků města Znojma uvědomujeme naléhavost a potřebnost obnovy kašny na Horním náměstí. Současné vedení města připravuje výstavbu kašny v soudobém výtvarném pojetí dle vítězného návrhu vzešlého z architektonické soutěže na jaře 2019. Tuto podobu kašny zásadně odmítáme, neboť se svým tvaroslovím do prostoru historického náměstí nehodí a její uměleckou hodnotu vnímáme jako ryze průměrnou.

Místo toho požadujeme, aby se na Horní náměstí vrátila hodnotná historická památka - původní barokní fontána se sochou patrona zemí Koruny české sv. Václava, datovaná na přelom 17. a 18. století, která hrála významnou roli při ceremoniálním vjezdu římského císaře a čerstvě korunovaného krále českého a markraběte moravského Karla VI. s chotí Alžbětou Kristýnou a dcerou Marií Terezií (budoucí panovnicí) do Znojma v listopadu roku 1723.

Obnovou fontány napravíme osudovou chybu z roku 1897, kdy znojemští radní těsnou většinou hlasů rozhodli o jejím zbourání z ryze pragmatických úsporných důvodů (neochota investovat do její opravy) i z důvodů ideologických (socha svatého Václava byla symbolem starého svazku zemí Koruny české, což nekonvenovalo rostoucímu německo-rakouskému nacionalismu znojemských radních). Obnova bude technicky bezproblémová, neboť originální socha sv. Václava z dílny sochařského mistra moravského baroka Michaela Mandíka se dochovala a původní nádrž s vodními trysky je historickými plány a fotografiemi dobře dokumentována. Obnova historické fontány také vůbec nebrání případnému zřízení zcela nového drobnějšího moderního prvku (vodotrysku, vodní mlhy atd.) v jiné části náměstí.

Pro současnou generaci Znojemčanů i všechny generace budoucí by mělo být ctí a milou povinností, abychom svatováclavskou fontánu na Horním náměstí, nejrušnějším a nejživějším prostranství starého Znojma, opět viděli. Jedině tak budeme moci sami sobě a také návštěvníkům města vyprávět pozoruhodný příběh o přemyslovském světci, českém státním právu a slavné korunovační jízdě Karla VI. s velkou barokní podívanou, do níž byla fontána originálním způsobem začleněna. Bez obnovy historické fontány zůstane tento velký příběh pouze mrtvou historkou z knížek. A to by byla velká škoda!

Za organizátory petice

Jiří Kacetl