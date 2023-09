Od pátku 8. září si již plavci na znojemské plovárně Louka nezaplavou. Sezona totiž skončila ve čtvrtek 7. září. Informovali o tom správci sportviště na webu plovárny.

Slavnostní otevření nového krytého bazénu v loucké plovárně ve Znojmě. | Video: Martin Moštěk

Milovníci plavání, vodních radovánek či příznivci saunování mohou využít nově otevřený krytý bazén v těsném sousedství areálu plovárny v Melkusově ulici. Otevřeno je od pondělí do soboty od devíti ráno do devíti večer, v neděli bazén otevírá v jedenáct hodin dopoledne. Od pondělí do středy v příštím týdnu budou výukový bazén dopoledne využívat školy pro plavecké kurzy.

Zdroj: Martin Moštěk

Za vstup do bazénu zaplatí lidé sto korun na hodinu, za wellness a bazén na dvě hodiny pak tři sta třicet korun. Podrobný ceník a více informací najdou na webu městských sportovišť.