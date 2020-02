Informovali o tom představitelé Znojma s odvoláním na novelu zákona. „Změny jsou například u poplatníků důchodců. Dosud platili snížený poplatek držitelé psů, kteří byli poživatelé invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého či sirotčího důchodu. Od roku 2020 budou snížený poplatek dvě stě korun platit jen poplatníci nad pětašedesát let věku bez ohledu na to, zda jsou v důchodu či nikoli,“ uvedla mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Novinka se nelíbí například místopředsedkyni Kynologického klubu Znojmo Lucii Kuderové. „Vím, že změn je více a já jsem například zkoušela podávat návrh na snížení poplatků například na canisterapeutické psy. Jenže ve Znojmě a okolí je jich málo a neprošlo to. Změny se mi vůbec nelíbí. Nechápu, proč zvyšovat poplatky u invalidních lidí, kterým pes pomáhá. Dává jim radost, pomáhá v těžkých situacích,“ reagovala Kuderová.

Nová znojemská vyhláška o poplatcích za psy také ruší zvýhodnění lidí, kteří si brali psy z útulků. Provozovatelka soukromého útulku pro psy ve Znojmě-Příměticích Lenka Runkasová o novince ví, obavy z toho, že by tento krok například ovlivnit počet zájemců o psa, nemá. „Je to tak. Dosud byli takoví lidé od poplatku první tři roky osvobozeni, nově budou platit stokorunu za rok a psa. Není to tak velká částka, takže myslím, že zájem lidí o psy to nijak neovlivní,“ řekla Deníku Rovnost Runkasová.

Další změnou je podle Runkasové řešení problému, kdy se například rozvedou manželé, kteří si předtím psa z útulku vzali. „Když se takový pár rozejde, musí mít nově ten člověk, u kterého pes nakonec zůstane a nebyl na něj napsaný potvrzení, že je on majitelem psa. Jinak by musel zaplatit plnou částku poplatku,“ naznačila Runkasová.

Majitel psa, mimo těch z útulku, dnes musí platit základní sazbu tisíc korun ročně za jednoho psa, za druhého a každého dalšího pak patnáct set. V případě, že je pes chovaný v rodinném domku přímo ve Znojmě platí majitel pět set korun, když je pes v rodinném domku v příměstské části jen dvě stě korun za jednoho psa a rok.

Pro srovnání v Moravském Krumlově platí majitel psa ročně osm set korun. „ Za druhého a každého dalšího psa zaplatí držitel tisíc korun. Sto korun platí majitelé za psa v rodinném domku, stejnou částku pal osoby starší pětašedesáti let,“ sdělil tajemník moravskokrumlovské radnice Pavel Vavřina. Poplatky musí majitelé psů uhradit do 31. března.

Poplatky nemusí platit nevidomí lidé, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, člověk, který je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, ten, kdo provádí výcvik psů určených k doprovodu těchto osob. Navíc také ten, kdo provozuje útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.