Cílem oprav je zabezpečit, aby se voda dostala bez problémů do turbín, které vyrábějí elektrickou energii. „Vodu do nich přivádějí dvě komory kryté česly, která zachycují nánosy připlavené řekou. Může se jednat o listí, větve nebo jiný biologický odpad. Tyto nánosy odstraňujeme denně čisticím strojem, který se pohybuje po zabetonovaných ponořených kolejnicích,“ vysvětlil mluvčí energetické společnosti E.ON Lubomír Budný.

Práce jsou rozdělené do několik etap. „Nejdříve vyměníme drážky v první komoře a potom ve druhé komoře. Následně zrekonstruujeme česla, která očistíme pískováním a znovu pozinkujeme. Dále vyměníme například staré žebříky a další kovové prvky za nové, nerezové,“ vyjmenoval Budný.

Díky takto zvolenému postupu bude vždy zajištěný přítok vody do turbín, které mohou standardně vyrábět elektřinu a nedochází tak k žádným omezením. Oprava by měla být hotová do konce října.

Za vodohospodáře upozornil mluvčí Petr Chmelař, že hladinu vody v nádrži snížili s ohledem na to, že vodní nádrž Znojmo slouží mimo jiné jako vyrovnávací nádrž, která vyrovnává nerovnoměrné průtoky v Dyji způsobené špičkovým provozem malé vodní elektrárny Vranov, kterou také provozovatelem E.ON. „Všechny funkce nádrže, jako jsou odběry surové vody či protipovodňová funkce, bude nádrž plnit bez omezení i během prací,“ podotkl mluvčí Povodí Moravy Chmelař.

Vodáci ve Znojmě

Chmelař zároveň upozornil na to, že průtok může v některých částech dne kolísat. „Doporučujeme tak vodákům pod vodní nádrží Znojmo sledovat průtoky, a to buď na webu Povodí Moravy, webu Českého hydrometeorologického ústavu, případně na některém z vodáckých webů, jako je například raft.cz,“ poradil Chmelař.

Podle Davida Grose, který má na starosti vodácké centrum Stará vodárna přímo na břehu Dyje, je řeka stále sjízdná. „Ze Znojma je situace hraniční, teče 4,2 kubíků za sekundu. Řeka sjízdná je. Někde vodáci vystoupí a třicet nebo padesát metrů loď poponesou. Ale taková je běžná situace na našich řekách,“ poukázal Gros.

V červnu byla podle něj Dyje ve skvělé vodácké kondici, nyní, ve druhé polovině července obvykle teče 4,5 až pět kubíků za sekundu, vody je tedy nepatrně méně. „Je to níž, než běžné roky, ale naštěstí Vranov Dyji dotuje,“ podotkl.

Vodáci si Znojmo a Dyji podle něj našli. Za celý rok má s kolegy na starosti tři až čtyři tisíce lidí.