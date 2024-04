Místní podle opozice po kulturním stánku volají. „Občané si přejí místo pro setkávání, tradiční sál, kde by se mohlo konat vítání občánků, maškarní plesy, posvícení, prostě akce pro děti, mládež a rodiče, pro místní seniory a podobně. Před časem se objevila možnost nákupu bývalé restaurace U Polehňů. Je umístěná na velmi dobrém místě přímo v centru Přímětic, dostupná z většiny míst městské části do deseti minut chůze,“ poukázal v příspěvku lídr hnutí Pro Znojmo Jiří Kacetl.

Na pondělním zastupitelstvu vystoupil s argumenty Jiří Kacetl. „V Příměticích panuje mezi občany města na odkoupení restaurace naprostá shoda. Kupní cena zároveň není tak velká, aby si to město Znojmo pro svoji nejlidnatější a stále rostoucí městskou část nemohlo dovolit,“ uvedl.

Restaurace U Polehňů se společenským sálem je podle opozice ideální místo pro obecní dům v Příměticích.Zdroj: se souhlasem Pro Znojmo

Vedení města nepřesvědčil. „Návrh jsme projednali, pořízení restaurace by však neúměrně zatížilo městský rozpočet,“ zdůvodnila starostka města Ivana Solařová.

Chybějící kulturní prostor

Kulturní dům v Příměticích chybí i podle samotné majitelky restaurace U Polehňů Oldřišky Hruškové. „O tom, že se bude o koupi mé restaurace rozhodovat jsem nevěděla, ale samozřejmě proti odkoupení městem nic nemám. Za ulicí Ugartova se mají podle mých informací stavět další bytové domy, přibude spousta lidí a kulturní prostor v Příměticích žádný není,“ zhodnotila.

Jak doplnila, je restaurace se společenským sálem na podobné akce ideální. „Nemůžu nikomu radit, aby resturaci koupili. Musí vědět sami, jestli se jim to vyplatí nebo ne. Ale pokud město žije kulturou, jak má ve sloganu, podobný krok se více méně nabízí. Pokud k tomu město přistoupí tak, že bude pořádat představení pro místní, diskuzní večery nebo pozvou umělce, má vyhráno,“ podotkla Hrušková.

Město má však ohledně koupě jasno. „Vnímáme, že v Příměticích chybí prostory pro pořádání kulturních a společenských akcí, které by mohla využívat zdejší komise a další spolky. Je to dlouhodobá záležitost. Přesto si nemyslíme, že odkup objektu Restaurace U Polehňů je rozumná volba. A to už kvůli velmi vysoké ceně, ale i kvůli dalším okolnostem,“ upřesnil postoj radnice tiskový mluvčí Pavel Kovařík.

Problematická je podle něj například potřeba komplexní rekonstrukce a na to navazující nutnost rekolaudace, ale také například chybějící parkovací místa. Další otázka je i to, jak často by byl objekt využívaný a zda by tak vynaložené prostředky byly adekvátní.

Radnice už má v záloze možná řešení. „Vedení města už projednalo některé další možnosti, například došlo k domluvě s vedením základní školy v Příměticích o možnosti využít jejich prostornou jídelnu. Pro pořádání středně velkých akcí je tu i možnost pronájmu sálu v Hotelu N, který je v sousedství této restaurace,“ naznačil Kovařík.

Jak ujistil, město hodlá finančně podpořit pořadatele, zejména v případě nekomerčních akcí. Znojmo je tak podle Kovaříka připravené kulturní a společenský život v Příměticích nadále podporovat.

Návrh pro odkoupení restaurace U Polehňů nezazněl na pondělním zastupitelstvu pouze jednou. Přišel s ním i opoziční zastupitel Jan Grois, ten navrhoval objekt koupit a přestavět pro potřeby první třídy waldorfské školy. Vedle restaurace padaly i návrhy jako propůjčit dětem budovu Domečku nebo pošty.

Podobné scénáře ale nejsou možné. „Aby mohly jmenované objekty splnit požadavky pro budovy školy, bylo by potřeba je zrekonstruovat a projít rekolaudací,“ vysvětlila starostka Solařová.

Město tak nejspíš pro potřeby waldorfské školy propůjčí prostory staré školy na Loucké a zároveň přislíbilo pomoci při hledání vhodných prostor pro celou školu ve městě i okolí.