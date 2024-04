Poukázal také na skutečnost, že projekt připravili v době, kdy byl ve vedení města. „Začalo ho ale realizovat až vedení současné. Chlubili se, jak s projektem začínají a plní své předvolební sliby. Nedotáhli ho však do konce, brána je často zavřená a chybí směrovka,“ podotkl Malačka.

Waldorf má šanci na přesun z Kuchařovic do Znojma. Město nabízí Louckou. Dočasně

Poukázal na to, že jsou terčem kritiky a padá na ně vina. „Když to byl tak špatný projekt, neměli s ním vůbec začínat, nebo ho teď naopak mají dotáhnout do konce. Není to chyba projektu, ale současného vedení," míní.

U pouhého parkoviště totiž projekt skončit původně neměl. „Než jsme s projektem začínali, ptali jsme se v anketě, jestli prostor máme pronajmout a odpověď byla ano. Dále jsme přemýšleli o tom, že bychom v Příměticích na sídlišti zavedli parkovací zónu, kde by ke každému bytu náležel určitý počet míst a velká auta, dodávky nebo auta služební bychom vytěsnili právě na vzniklé parkoviště. Rozhodně to nemělo skončit takhle,“ upřesnil Malačka dřívější záměry.

Vstupní brána připomíná spíše vjezd na něčí pozemek.Zdroj: Deník/Jana Karásková

Podle starostky Znojma Ivany Solařové projekt zprvu vypadal smysluplně. „Máme za sebou několik jednání se zástupcem firmy, od které máme pozemek pronajatý. Dohodli jsme se, že vše se tenkrát domlouvalo poměrně narychlo. V plánu máme další schůzku a uvidíme, co z ní vzejde. Ve hře je i odstoupení od smlouvy, případně snížení nájmu, ale nechci předjímat,“ sdělila na zastupitelstvu Solařová.

Rozkvetlé třešně ve Znojmě. Alej zamilovaných v Příměticích roste třetím rokem

Lidé bydlící na sídlišti parkovací plochu moc nevyužívají. „Dlouho jsme o tom, že tady je parkoviště vůbec nevěděli, vstupní brána navíc vypadá, jako by to byl vjezd na něčí pozemek. Také se nám to zdá od sídliště docela daleko, tak trochu mimo civilizaci, hlavně tam chybí osvětlení a kamery. Bála bych se tam nechat auto přes noc,“ poznamenala například Vladislava Salátová.

Problémy s parkováním jsou ve Znojmě stálým tématem. V posledních letech například odkoupilo město většinu garáží v lokalitě zvané Amerika, aby zde mohla vzniknout nová parkovací plocha. Několik nových míst k parkování vzniklo i na ulici Horní Česká. V minulém roce také město odkoupilo budovy včetně pozemků u vlakového nádraží. Do budoucna by tam mohlo vzniknout záchytné parkoviště nebo dokonce parkovací dům.