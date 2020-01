Pozemek se nachází v katastrálním území Oblekovic v prostoru u pískovny u Načeratické ulice. „Chceme do Znojma přilákat dalšího investora, který by rozšířil nabídku pracovních míst, a vytvořil tak větší tlak na růst mezd v regionu,“ uvedl starosta města Jan Grois.

Územní plán umožňuje využití lokality pro výrobu. „Včetně zemědělské a lesní, dále pro výrobní služby a skladování, nakládání s odpady mimo střediska zpracování a recyklace stavebních odpadů,“ přiblížila mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková.

Jako lákání investorů nepřipadá aktuální nabídka města odborníkovi na marketing a obchod Pavlovi Kovaříkovi. „Osobně to považuji za trapnou snahu prodat něčí investiční záměr jako zásluhu radnice na vytváření pracovních míst. Je to nekoncepční a nahodilé plácnutí do vody, prodej pozemků není systematické lákání investorů, kteří by měli pomoci s budoucím rozvojem našeho regionu,“ myslí si Kovařík.

Nabídky mohou zájemci zasílat už od 23. ledna do 24. února 2020.

Už čtrnáct let přitom uplynulo od prvních zpráv o možné průmyslové zóně na dodnes pustých a zarostlých polích mezi Znojmem a Příměticemi. Od té doby se prakticky neobjevil žádný vážný zájemce o podnikání v této lokalitě. Bývalé vedení Znojma v čele s tehdejším starostou Petrem Nezvedou přitom uvažovalo, že by v případě úspěšného startu výrobních firem v Krystal parku mohlo získat práci kolem tisícovky lidí. Pozemky jsou dnes v soukromých rukou.

V další průmyslové zóně ve Znojmě v prostoru po bývalém podniku Fruta je od loňska síť obchodů. Také tyto pozemky mají soukromého vlastníka.