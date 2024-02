Podle Petry Svedíkové Vávrové nákup hasičárny příliš velké emoce mezi lidmi nevyvolává. „Sledovala jsem debaty na sociálních sítích, když různá média zveřejnila informace o tom, že Znojmo hodlá hasičárnu koupit. Neměla jsem dojem, že by nějak příliš diskutovali. Brali to jako hotovou věc, že se přesunou úředníci,“ uvažovala Svedíková Vávrová.

Ve shodě s dalším opozičním zastupitelem Jiřím Kacetlem navrhovali veřejné projednání s obyvateli města, případně získání jejich názoru formou jednoduché ankety. „Řešením by bylo odložit projednání tohoto bodu a svolat mimořádné zastupitelstvo v dalších týdnech,“ naznačil Kacetl.

Opozice kritizovala uspěchanost záměru. „Máme čas se vyjádřit do 9. dubna, pojďme ho využít. Řešíme šestatřicet milionů za koupi budovy, možná bourací práce, určitě rekonstrukce a vyřešení parkování. Odhaduji konečnou částku na dvě stě milionů, a to jsem hodně při zemi,“ mínil opoziční zastupitel a bývalý starosta Jakub Malačka. Upozornil, že nynější rozhodnutí ovlivní život ve městě na dalších padesát let.

Radnice hodlá přesunout do areálu bývalé hasičárny část odborů z úřadu z náměstí Armády a všechny úředníky z budovy Policie České republiky, kde končí městu nájemní smlouva.

Jeden z diskutujících, který reagoval na záměr na sociálních sítích uvažoval o tom, že po úpravě zadního traktu hasičárny by byl areál vhodný k zaparkování. „Když člověk potřebuje na úřady do centra, autem nemá kde zastavit. A autobusová zastávka, pro ty co neřídí, je prakticky naproti bývalé hasičárně. Otázkou je nákladnost a budoucí udržitelnost jednotlivých řešení,“ zněl jeden z hlasů.

Podle architekta Radomíra Kamana, který je odpovědný za územní plánování, poskytne bývalá hasičárna prostor pro sto osm lidí. „Na to, jak je objekt dlouho prázdný, je v poměrně dobrém stavu. Je suchý, čistý, do střechy nezatéká,“ podotkl Kaman.

Podle něho mělo o bývalou hasičárnu zájem několik developerů, ale od koupě ustoupili tehdy, když viděli územní plán. Ten zde počítá s využitím pro úřad, školství nebo zdravotnictví.

Za minulého volebního období koupilo město budovu pošty na Horním náměstí. Jedním z možným způsobů využití mohl být úřad. „Odhad investic byl sto sedmnáct milionů korun, dnes již to bude asi sto padesát milionů,“ odhadoval Kaman s tím, že podle něj úřad do centra města nepatří.

S tím nesouhlasil Jiří Kacetl, který uvažoval nad tím, že člověk, který dorazí autem na úřad ve Znojmě a zaparkuje na náměstí Svobody, nechá vydělat i obchodníkům v krámcích, které míjí.

Opozice také postrádala znalecký posudek. Podle sdělení starostky Ivany Solařové je odhadní cena areálu z posudku pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dvaatřicet milionů korun a kupní cenu šestatřicet milionů lze tedy akceptovat.

Na jednání padl návrh využít prostor, který vznikl po budově Městské zeleně v Pražské ulici. Opozice poukazovala i na vhodnější využití náměstí Svobody. „Chceme společně diskutovat není to nic nelegitimního. Přivítali bychom srovnávací studii i s jinými variantami,“ podotkl opoziční zastupitel Pavel Jajtner s tím, že kdysi bylo možné řešit i záležitosti, které přesahovaly jedno volební období. Dodal, že dřívější koupí pošty chtěli pouze otevřít téma nutnosti přesunu úřadu.

Někteří obyvatelé Znojma, kteří redakci oslovili, považují nápad na koupi hasičárny za dobré řešení. „Objekt na ulici Pražská je dobrou volbou. Bydlím nedaleko a nápad je to rozumný,“ napsal na redakční e-mail čtenář, který se podepsal jako Jaromír Klempa. „Že jsou zástupci opozice proti, by mě nechávalo vcelku v klidu. Důsledky jejich nečinnosti ve vedení města, nebo jako zastupitelů města Znojma v tehdejší koalici či opozici vidíme do dneška pomalu na každém kroku,“ vzkázal Klempa.

Snížení komfortu bydlících se obával Jiří Kacetl, který srovnával vilovou čtvrť a moderní úřad, který by narušoval pohledy na ulici, pokud by přesáhl svou výškou první patro.

Hasiči areál opustili roku 2018, kdy se přestěhovali do nového, jen o pár stovek metrů blíž do centra.

Do dlouhé a emotivní debatě zastupitelé záměr schválili. Pro bylo šestnáct zastupitelů, proti šest a hlasování se jich zdrželo osm.