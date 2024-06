RADNIČNÍ VĚŽ. Reklamní tah pro turisty, zpackaná práce nebo šálení zraku? Fotografie znojemské Radniční věže zveřejněná v těchto dnech na sociálních sítích vzbudila emoce. Snímek pořízený od morového sloupu na Masarykově náměstí ukazuje na výstupek na věži, který je viditelný po té, co opravovaná chlouba Znojma začíná znovu svítit novotou.

Radniční věž ve Znojmě jako šikmá věž v Pise? Optický klam vzbudil emoce

ZRUŠENÝ PŘECHOD. Po rekonstrukci povrchu na průtahu Znojmem zůstal přechod v Pražské ulici naproti Bille zrušený. Zejména mezi lidmi bydlícími v okolí skutečnost vzbudila emoce.

„Nedaleko jsou zastávky autobusů, obchod a za ním velká mateřská školka. Přechod byl v místě od nepaměti,“ komentovali v posledních dnech změnu na sociálních sítích. Dopravní inspektorát poukazoval na skutečnost, že přechod již nevyhovoval současným požadavkům a přesunou ho blíže směrem do centra.

Opravený průtah Znojmem a zrušený přechod v Pražské. Byl proti předpisům

SOCIÁLNÍ PODNIK. Dát práci lidem, kteří se potýkají s různými omezeními, se rozhodli nadšenci z Kolpingovy rodiny v Moravském Krumlově. Zrodil se první sociální podnik ve městě, který dostal jméno Ro-Kytka. Práci tam najde deset až dvanáct lidí. Projekt zároveň pomáhá oživit bývalé zámecké zahradnictví. Svou funkci znovu plní záhony, budovy na své využití teprve čekají. Slavnostní otevření podniku je naplánované na neděli 9. června.

VIDEO: Zámecké zahradnictví v Krumlově ožívá. Podnik Ro-Kytka dá lidem práci

ÚMRTÍ ROCKERA. Ve věku devětapadesáti let náhle zemřel jeden z nejlepších třebíčských hudebníků Vlasta Zahrádka. Působil například v kapelách Carmen, ZaHraDa, Czech Faith No More, Le Garden či Pop Killers. Jeho nečekaná smrt zaskočila všechny jeho blízké i fanoušky. Muzikanta znali také hudební kolegové a obdivovatelé ze Znojemska.

Úmrtí Vlasty Zahrádky všechny šokovalo. Byl to takový můj guru, říká Petr Bende

DEN DĚTÍ. Ve znojemských parcích bylo v sobotu živo. Rodiny přišly oslavit Den dětí pod širým nebem. Pro soutěživé povahy byly připravené na stanovištích různé aktivity a hry. Lákaly atrakce pro děti, program Střediska volného času, Městské knihovny Znojmo, tvořivý a zábavný program GaPu, ukázky práce hasičů, policistů nebo záchranářů. Malí oslavenci si užívali malování na obličej nebo program Turistického oddílu Čtverka.

Zdroj: Deník/Ilona Pergrová

ORLI A NOVÝ KOUČ. V dresu Orlů zářil, pomohl jim k postupu do nejvyšší české soutěže, zahrál si s nimi i v mezinárodní EBEL. A od nové sezony Milan Procházka znojemské hokejisty povede.