Babička mu ušila uniformu, do ruky dostal šavličku a s nadšením se již ve čtyřech letech stal příslušníkem mysliveckého pluku Klubu vojenské historie Znojmo. Dnes pětadvacetiletý Jaromír Sedláček bojoval od útlého dětství v rekonstrukci nejedné historické bitvy a přinášel tak divákům po celé České republice i zahraničí autentický vhled do dění osmnáctého a devaténáctého století. Se zánikem klubu v roce 2016 se ale mladík nehodlal smířit a v roce 2023 tradici živé historie znojemského mysliveckého pluku obnovil založením 10. praporu polních myslivců plukovníka Kopala.

Jednou z prvních akcí, kde Sedláček zavítal jako čtyřletý v roli příslušníka mysliveckého pluku, byla i Muzejní noc ve Znojmě. „I s přilbou jsem tehdy chlapům sahal sotva po pás. Postupně mě začali brát i na větší akce a já jsem tím naprosto žil. Měl jsem šavličku, měl jsem flintičku. Řeklo se, kde je nepřítel a já jsem šel," vzpomíná s úsměvem Sedláček, který svou výškou vynikal mezi dospělými muži v každém pochodu i bitvě.

K zálibě v živé historii ho přivedl táta, jenž se k pluku přidal v devadesátých letech. „Pluk se začal formovat již na počátku osmdesátých let a chlapi byli jedni z prvních, co se začali věnovat období napoleonských válek u nás. Časem si vybrali předlohu polních myslivců a nechali si udělat myslivecké uniformy," vysvětluje a přejíždí rukou po zelenomodré vlněné uniformě se zlatými knoflíčky, kterou má na sobě.

Dětství v pluku a bitvách mu dodnes připomíná i válečné zranění. „Od dvanácti let slyším hůř na levé ucho, protože jsem stál celou hodinu a půl u kanónu. Beru to ale jako památku. Může se stát, že si někteří odnesou zranění z akce, ale stává se to výjimečně, všichni jsme opatrní," říká Sedláček, kterého ani zranění od lásky k pluku neodradilo a koníček dodnes považuje za jeden z bezpečnějších.

První flinty byly jako vodovodní trubky

Klub vojenské historie Znojmo, kde Sedláček strávil téměř celé své dětství, nakonec v roce 2016 zanikl. „Až do teď jsem byl nejmladším členem a chlapi pomalu stárli a nemohli už jezdit na tolik akcí, kolik by chtěli," vzpomíná smutně mladík. S koncem důležité etapy svého života se ale nehodlal smířit a v roce 2023 založil svůj vlastní klub, kde má v současnosti již osm členů. „Bylo mi to líto. Proto jsem založil nový klub, volně navazující na ten předchozí," přibližuje založení 10. praporu polních myslivců plukovníka Kopala.

V novém klubu nemuseli začínat od nuly, využili totiž uniformy, zbraně i historii zaniklého klubu. „Členové původního klubu jsou u nás i pořád zapsáni jako čestní zasloužilí členové," vysvětluje Sedláček.

Zatímco v současnosti v praporu již střílí ze skutečných střelných zbraní, v začátcích historické rekonstrukce tomu ale tak nebylo. „Úplně první flinty byly něco jako vodovodní trubky, kam se házely zapálené petardy, aby to udělalo efekt. To všechno bylo podomácku udělané," směje se a sahá po své současné replice dobové flinty, ze které je možné vystřelit i skutečné náboje. V rekonstrukci bitvy se ale ty nepoužívají a hlaveň se plní jen pušným prachem.

Tradice podomácku vyrobené výstroje se v praporu udržela až dodnes. Sedláček s tátou vyrábějí třeba patrontašky či klobouky k uniformám. „Taťka je úžasný a jsme díky tomu jednotka, která je schopná se sebezásobit," neskrývá hrdost Sedláček, jenž se snaží nové zájemce o vstup do praporu motivovat i zapůjčením vybavení.

To může zájemce o živou historii někdy vyjít i na desítky tisíc korun. „Ten první rok se snažíme všechno zapůjčit. Když si nováček objezdí pár akcí a rozhodne se, že to chce dělat, pak by si měl sehnat aspoň část své výstroje, třeba aspoň patrontašku nebo dřevěnou misku," vysvětluje Sedláček.

„I když se mi dějí nesnáze, rozhodně mám jít dál"

Kromě pravidelných výjezdů na rekonstrukce bitev a historické akce po celé republice se s praporem vydává i za hranice. „Teď jsme byli třeba v Tyrolsku nebo Polsku. Organizátoři i my jsme byli velmi spokojení a slíbili nám, že nás znovu pozvou," říká s nadšením v očích.

S fungováním klubu pomáhá v rámci dotací i město. „Žádáme si o ně a podporu od města Znojma máme, za což jsme velice rádi," přiblížuje Sedláček. Na své milované město nezapomíná a kromě aktivní účasti na rekonstrukci bitev, vedení praporu a práci v IT oddělení jedné z brněnských společností, svůj čas věnuje i organizaci akce Den plukovníka Kopala. „Akci jsem loni vymyslel i zorganizoval. Letos to na mě padlo znova a budu toho dělat mnohem víc," usmívá se.

Pro obyvatele i návštěvníky Znojma tak 5. října chystá bohatý program, jehož součástí bude i bitva. „Organizace spočívá třeba v shánění vojáků, vymýšlení doprovodního programu, hledání stánkařů a peněz. Najít bylo potřeba i místo vhodné pro bitvu, proto se akce bude konat v horním parku kousek od pomníku našeho historického velitele plukovníka Kopala," přiblížuje organizační procesy Sedláček. Plukovník Kopal, jehož zlatá medaile se leskne i na hrudi Sedláčkovy uniformy, je pro aktivního mladíka inspirací.

„Dokázal se vypracovat vlastním přičiněním a úsilím až k vlastnímu praporu a titulu barona. Vnímám to tak, že i když se mi dějí nesnáze, rozhodně mám jít dál. Dělám to pro lidi a vojáky a vidím za sebou tu práci. I když mě to stojí nervy, když se lidem akce líbí, nakopne mě to zpátky a vím, že to dává smysl," přiznává.

Doufá, že se mu v budoucnosti podaří prapor dostat na úroveň nejpočetnější a nejlépe vybavené jednotky polních myslivců v Česku a v plánu mají rozběhnout i další akce, mezi které patří i projekty pro školy. „Děláme to, aby se na historii nezapomnělo. Krásně vidíme, že se opakuje pořád dokola jako v začarovaném kruhu, a abychom z něho vystoupili, je potřeba historii znát a poučit se z ní," dodává na závěr