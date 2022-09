Městské autobusy pojedou z klasických zastávek, zhruba každou půl hodinu. Po dvou páteřních osách ze severní a jižní části města dopraví návštěvníky z pěti záchytných parkovišť, nádraží i městských částí do centra dění. Lidé, kteří přijedou do města, mohou zaparkovat u plovárny Louka v Melkusově ulici, v Přímětické, ulici 28. října nebo třeba Klášterní.

Podrobný přehled záchytných míst i kulturních scén vinobraní najdou zájemci v on-line mapě na webové stránce www.znojemskevinobrani.cz.

Bez dokladu totožnosti by se neměli ven vydávat ani místní, kteří v uzavřeném centru bydlí. Občanský průkaz jim poslouží k volnému průchodu. „Už to známe a nakoupili jsme zásoby jídla na víkend, protože přes vinobraní bychom se autem nikam nedostali,“ je připravená i Marie Vitásková.

S uzavírkami a objížďkami musí počítat i řidiči pouze projíždějící Znojmem. „Průjezd městem po hlavní silnici číslo I/38 bude odkloněn. Další uzavírky budou platit v Městské památkové rezervaci. Řidiči by měli zpozornět a sledovat zákazy vjezdů a dopravní značení,“ upozornila Lenka Drahokoupilová, mluvčí znojemské republikové policie.

Pro znojemské strážníky začne Znojemské historické vinobraní již ve čtvrtek ráno a skončí v neděli. Do ulic vyrazí kompletní sestava městských policistů. „Apelujeme na návštěvníky, aby měli svoje osobní věci neustále pod kontrolou. Nenosili u sebe větší množství peněz a cennosti, nenechávali je v autech,“ nabádala Eva Smutná, mluvčí znojemských strážníků. Rodičům doporučila vybavit malé děti telefonním číslem. „V minulosti jsme nejednou řešili ztracené dítě na vinobraní,“ dodala Smutná.

Bezpečnost bujarého veselí spojeného s popíjením vína a burčáku zajistí letos ve Znojmě i nové nárazové bariéry proti případným teroristickým útočníkům v autech. Na kapsáře dohlédnou i republikoví policisté. „Do akce budou nasazeni dopravní policisté, pořádková policie, psovodi se psy, jízdní oddíl na koních, služba kriminální policie a vyšetřování. Mezi návštěvníky se budou pohybovat v uniformách i civilním oblečení,“ dodala Lenka Drahokoupilová.

S úplným uzavřením centra Mikulova musí v souvislosti s Pálavským vinobraním počítat také řidiči a obyvatelé Mikulova. A to tuž od čtvrtečního rána až do neděle večer. Organizátoři směřují přijíždějící autem především na centrální parkoviště na Jiráskově ulici, lidé mohou využít ale ještě dalších sedm. Například u Casina Admiral, za sportovní halou v ulici Na Hradbách a letos nově také na ulici K Vápence. To přidali organizátoři kvůli úbytku parkovacích míst po nedávném zavedení rezidentních modrých zón pro obyvatele města.

Také v Mikulově dopraví návštěvníky vinobraní do centra dění kyvadlová autobusová doprava zdarma. „Například z centrálního parkoviště v Jiráskově ulici, na němž jsme po dobu vinobraní snížili vstupné z dvou set na padesát korun za den, se dostanou na stanoviště autobusu lidé za jednu minutu chůze. Pokud se vydají pěšky zvládnou to za patnáct minut. Autobusy budou jezdit v čtvrt hodinových intervalech,“ upřesnil Dominik Ryšánek z Mikulovské rozvojové, jež akci pořádá.

Na zastávku kyvadlové dopravy na Nádražní ulici navedou cestující z centrálního parkoviště Jiráskova navigační cedule.

Mikulovští očekávají účast více než čtyřiceti tisíc lidí, rekord činí přes šedesát tisíc lidí. „Vše rozhodne počasí, pokud na vinobraní přijede stejný počet lidí jako v loňské době covidu, budeme spokojení,“ předpokládal Dominik Ryšánek.