Nákup použitého softwaru pro potřeby úředníků zvažuje vedení znojemské radnice. Znojmo tak možná bude první, kdo k podobnému kroku sáhne.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„Jedná se o software, který původní majitel už nevyužije a prodává ho dál. V podstatě je to taková softwarová recyklace. Nás se aktuálně týká přechod na vyšší verzi Windows a pokud by se to podařilo, ušetřili bychom odhadem půl milionu korun. V republice bychom byli asi jednou z prvních obcí, která by měla odvahu jít touto cestou,“ sdělil místostarosta Jakub Malačka.