Lidé na tuto zprávu reagují různě. Jedni jsou rádi, jiní poukazují na fakt, že opravy se dotknou jen části silnice na katastru Znojma. Více než dva kilometry patří totiž Citonicím. „Neradujme se. Znojmo to opraví jen po začátek vinohradu. Zbytek zůstane tankodrom,“ reagoval na sociální síti například Jan Kessler.

Na určité nebezpečí, které po opravě může vzniknout, upozornil Jiří Antoš. „Je sice fajn, že opraví cestu, ale po pokládce nového koberce se všichni pěší a cyklisté mohou `těšit` na auta, která se tam budou prohánět neadekvátní rychlostí,“ naznačil Antoš.

Starosta Citonic František Molík Deníku potvrdil, že obec na opravy této silnice nemá peníze. „Je to dlouhá štreka. Se Znojmem jsme o ní jednali loni, od té doby už ne. V rozpočtu na to bohužel nemáme peníze,“ potvrdil Molík s tím, že pokud by se v roce 2021 objevila šance získat dotaci, obec se o ni pokusí.

Po opravě poničené silnice mezi Cínovou horou a Citonicemi volají především obyvatelé Cínové hory už delší dobu. „Bydlí tady desítky lidí, jezdí tudy desítky aut denně a navíc se jedná o značenou cyklostezku. Až k nám jezdí také popeláři. Ta silnice je za větrolamem v hodně špatném stavu, je to tam samá díra,“ upozornil před časem na problém Josef Kudera.

Přibližně čtyři kilometry dlouhou cestu mezi Znojmem a Citonicemi využívali v době výstavby části obchvatu, kdy se na výpadovce na Prahu tvořily u semaforů dlouhé kolony, také hasiči či řidiči sanitek. „Sanitky tudy jezdily a využívaly silnici jako určitou zkratku při cestě na Vranovsko,“ potvrdila již dříve mluvčí záchranářů Michaela Bothová.