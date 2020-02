Posílit finanční gramotnost studentů a získat Zlatý certifikát finančně gramotné školy se podařilo znojemské střední škole ve Dvořákově ulici.

„Škola se zapojila do projektu Finanční gramotnost do škol. Studenti soutěžili v akcích jako Rozpočti si to!, Accelium EDU, Global Money Week, provozovali také fiktivní firmu. Splněním všech stanovených kritérií naše škola získala Zlatý certifikát finančně gramotné školy,“ sdělila asistentka ředitele Marie Smrčková.