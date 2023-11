Harašta označil podané oznámení za plivnutí do tváře a požádal o pozastavení členství v destinační společnosti ZnojmoRegion . „Naše společnost investovala celkem přes čtyřiatřicet milionů do technického zhodnocení nemovitostí vlastněných městem Znojmem a dle mého názoru se tak zásadním způsobem přičinila ke zkrášlení města a k rozvoji jeho turistického potenciálu,“ vysvětlil již dříve Harašta v oznámení zaslaném na ZnojmoRegion.

V Brně není obvyklý postup podání trestních oznámení stanovený. Podle mluvčího Filipa Poňuchálka navíc město dlouho žádné oznámení nepodávalo. „Dle našeho názoru podání trestního oznámení nepodléhá schválení zastupitelstva, není mu to zákonem o obcích vyhrazeno. Mohla by to schválit rada města, případně by mohla podat oznámení přímo paní primátorka. Domníváme se, že jde o procesní úkon a v klasickém soudním řízení za obec jedná osoba zastupující navenek, bez toho, že by potřebovala schválení v radě,“ popsal mluvčí.

Situaci ve Znojmě sleduje i senátor Tomáš Třetina. Poukázal na to, že každá radnice s sebou nese dopady rozhodnutí v minulých obdobích a je obvyklé se s nimi vypořádat. „V Moravském Krumlově, kde mám tu čest starostovat, jsme teprve nedávno doplatili dluhy vzniklé za mých předchůdci. Tak to prostě je. Řada rozhodnutí má dlouhodobý charakter a jedním z nich je například pivovar ve Znojmě,“ uvedl senátor Třetina.

Gabrhelová v příspěvku upozorňuje především na to, že audit provádí radní. „Když interní audit provádí zaměstnanci úřadu, musí k tomu složit zkoušky zvláštní odborné způsobilosti a prokázat určité vzdělání, řídí se příslušným zákonem i co do procesních náležitostí kontroly, například jsou vázáni mlčenlivostí. Za porušení svých povinností mohou být pracovně-právně sankcionováni. Ale jak je řízena a kontrolována činnost paní Šalomonové, coby uvolněné radní, politika, na kterého zákon o úřednících nedopadá,“ podotkla Gabrhelová.

Podle mluvčího Ministerstva vnitra Ondřeje Krátošky mají členové zastupitelstva specifická oprávnění přístupu k městem uzavřeným smlouvám a auditorské zkoušky ani odbornou způsobilost k nim nepotřebují. „Zastupitelé mají právo získat informace potřebné pro výkon své funkce. Bude-li tato podmínka splněna, typicky jedná se o smlouvy, o nichž rozhodlo či má rozhodovat v mezích své působnosti zastupitelstvo obce, bude na místě tyto smlouvy zpřístupnit zastupiteli obvykle bez obsahového omezení,“ vysvětlil Krátoška.

Radní Růžena Šalomová ve shodě s vysvětlením ministerstva poukázala na to, že žádné oprávnění k přezkoumání smluv nepotřebuje. „Abych si srovnala výše nájmu, nepotřebuji auditorské zkoušky ani jinou odbornou způsobilost. Jak jsem již uvedla, nikoliv právo ale oznamovací povinnost zastupitelů (tedy i radních - pozn. red), jakožto úředních osob vychází přímo z trestního řádu. Pokud bych to neoznámila já, jistě by to oznámil někdo jiný. Otázka překvapivě nízkých nájmů je ze strany občanů často diskutována. A byl to právě jeden zvídavý občan, který mě na danou skutečnost upozornil," sdělila Deníku Šalomonová.

K otázce trestního oznámení vystoupila radní také v samotném závěru zasedání posledního zastupitelstva ve Znojmě.

Politolog Otto Eibl tento krok vidí jako běžný. „Není neobvyklé, že v případě, že nová radnice shledá některé kroky svých předchůdců za problematické, že podá podnět k prošetření, popřípadě zastaví investiční akce. Paradoxně může být tato situace jako nejlepší možná. Dojde k prošetření celé kauzy a nezávislá autorita obvinění potvrdí či vyvrátí. Každopádně na podobný krok má radnice právo. Bez ohledu na emoce, které to mezi zastupiteli vyvolává,“ připomněl.