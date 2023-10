Kam s krabicí od mléka, plastovou lahví nebo sklenicí od marmelády? Třídit odpad se učí třeba děti v mateřské školce. Základy dostanou v rodině. Obyvatelé Znojma mají ve třídění ještě rezervy. Více než polovinu komunálního odpadu ve městě tvoří odpad, který by šel ještě vytřídit. Vyplývá to z rozboru, který se v polovině září. Odborníci při něm vyhodnotili čtyři sta kilogramů odpadu z černých kontejnerů a popelnic. Informoval o tom v tiskové zprávě mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík.

Obyvatelé Znojma mají rezervy ve třídění odpadu. Ukázala to fyzická analýza, která se konala v polovině září na náměstí Svobody. | Foto: Město Znojmo

První výsledky analýzy odpadu ukazují, že na dvaapadesát procent odpadu končí na skládce zbytečně. Desetinu obsahu nádob na směsný odpad tvoří plasty, papír je zastoupen sedmi procenty. Výjimkou není ani kompostovatelný odpad v popelnicích u rodinných domů, které mají k dispozici i hnědou popelnici určenou na bioodpad.

Znojmo podle zástupců města nijak výrazně nevybočuje z republikového průměru. „Je ale vidět, že máme i co zlepšovat. Dvaapadesát procent odpadu, které se odveze na skládku a přitom by tam končit nemuselo, znamená pro rozpočet města asi pět milionů korun navíc. To není zanedbatelná částka,“ zhodnotila starostka města Ivana Solařová.

Zároveň dodala, že zářijová akce je pouze začátek cesty. „Podrobný rozbor přináší konkrétní a hlavně reálná fakta, která bychom jinak neměli možnost získat. Budeme tak schopni plánovat konkrétní kroky, které nám všem usnadní cestu ke snižování množství směsného odpadu a povedou k pohodlnějšímu třídění. Jen tak nebudeme nadále zatěžovat skládky a budeme moct i ušetřit,“ řekla starostka.

Fyzická analýza odpadu se konala v září na náměstí Svobody pod taktovkou společnosti EKO-KOM. Popelářské auto při ní vysypalo obsah popelnic na parkoviště a ten byl roztříděný na jednotlivé složky. Kompletní data a také videozáznam z celé akce dostane město v následujících týdnech.

Za odpad lidé ve Znojmě platí šest set korun na osobu. Kdo zapomněl poplatek uhradit, bez sankce tak může učinit ještě do konce října. Město totiž prodloužito termín. Ten jinak končí s posledním červnovým dnem.