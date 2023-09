/VIDEO/ Více turistů v podzemí, větší zájem o prohlídku hradeb nebo Expozici pivovarnictví. Tak hodnotili zástupci Znojemské Besedy prvních osm měsíců návštěvnosti turistických lákadel ve Znojmě v porovnání se stejným obdobím loňského roku.

Vedení Znojma představilo novinářům nové adrenalinové trasy znojemského podzemí. Veřejnosti se otevřou 1. října. | Video: DENÍK/Vojtěch Smola

Ředitel organizace František Koudela věřil, že dosáhnou alespoň obdobných čísel. „Překvapením je jeden z nejzásadnějších provozů, a to znojemské podzemí, do kterého se od ledna do srpna vydalo téměř pětačtyřicet tisíc turistů. Tedy o tisíc lidí více než v minulém roce,“ poukázal Koudela.

Dalším turistickým cílem, který zaznamenal nárůst, je prohlídka Hradebního opevnění, o kterou mělo zájem o dvacet procent více návštěvníků než loni. „Lákala i Expozice pivovarnictví, do které dorazilo bezmála čtyři tisíce turistů. Tedy více jak o třetinu více než v loňském roce,“ sdělil Karel Semotam, který má ve Znojemské Besedě na starosti propagaci.

Do Znojma míří lidé na krátké výlety i delší pobyty. „Máme nádherně dochované historické centrum, které nadchne opravdu všechny přijíždějící, dále tradice jako vinařství, vaření piva. Máme také přilehlý Národní park Podyjí a velkou nabídku nejrůznějších zážitků. Dohromady se tak stáváme cílem nejen krátkých výletů, ale i letních rodinných dovolených. Za to jsme rádi, a věříme, že tento trend bude v dalších sezónách pokračovat,“ doufala místostarostka Znojma Bohumila Beranová, která má kulturu a cestovní ruch na starosti.

Jedním z hlavních současných trendů jsou zážitky, které návštěvníci získají při netradičních prohlídkách. Lákají i akce spojené s gastronomií. „Novinkou byla prohlídka krytu civilní obrany, které je velmi specifická, a i ta si našla své zájemce. Pro děti jsme poprvé uvedli letní prohlídky s tématem Poklady královského města. Jsou to dvě novinky, které se osvědčily, a které určitě uvedeme i v další sezóně,“ doplnil Koudela.

Přívětivá čísla jsou pro něho samotného i všechny kolegy největší zpětnou vazbou. „Zůstáváme ale obezřetní. Spolu s podnikateli sledujeme, že turisté přehodnocují své výdaje. Je tak důležité zůstat zajímavým jihomoravským městem, které ale bude cenově dostupné. Není pro nás zásadní zvyšování návštěvnosti, ale spíš stabilita prostředí cestovního ruchu,“ uvažoval ředitel Znojemské Besedy.

