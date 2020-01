Vedle Lednicko-valtického areálu, vily Tugendhat a dalších třech památek by se na jihu Moravy mohlo v seznamu UNESCO objevit také unikátní Znojemské podzemí. Pokus o zapsání na seznam chce učinit vedení města.

Expozice ve znojemském podzemí. | Foto: Deník / Martin Moštěk

Záměr zveřejnil starosta Znojma Jan Grois. „Právě dokončujeme nový návrh strategie na podporu turismu ve Znojmě. Jedním z hlavních bodů je i pokus o zapsání Znojemského podzemí do seznamu světového dědictví UNESCO. Je to unikát nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Podzemí si to zaslouží a o Znojmě by bylo zase víc slyšet,“ uvedl Grois.