„Vypracovali jsme nový materiál, který nazýváme Strategie města Znojma v boji s onemocněním COVID-19 pro období od 14. do 30. dubna. Materiál je rozčleněn do tří bodů. Definuje pokračující opatření k omezení šíření nákazy u nás ve Znojmě, reaguje na nejnovější opatření vlády a zabývá se přípravou města na masivnější rozvolňovací opatření v ČR, ke kterému může od května docházet,“ sdělil Grois.

Sběrný dvůr v Příměticích

Obyvatelům Znojma začne od stejného data opět sloužit sběrný dvůr v Příměticích. „Od 14. dubna zahajujeme provoz sběrného dvora v Příměticích. Provozní doba bude ve všední dny od 7:00 do 17:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. Do areálu budou moci vjet pouze dvě osobní auta s vlekem,“ informoval místostarosta Znojma Jakub Malačka.

Jak dodal, sběrný dvůr by měl v nouzovém stavu sloužit pro akutní případy nashromážděného odpadu, který je nutné odstranit. „Pokud nemusíte, návštěvu sběrného dvoru odložte. Zároveň vás chci poprosit o ohleduplnost a dodržování hygienických zásad a rozestupů,“ požádal obyvatele Malačka.