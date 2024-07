Nový román redaktora Deníku Milana Krčmáře zavede čtenáře do reálných kulis střední a východní Evropy, včetně Znojma a okolí. Kniha je financována prostřednictvím crowdfundingu, což umožňuje čtenářům získat různé bonusy a podpořit její vydání.

close info Zdroj: Deník/Milan Krčmář zoom_in Čtenáři na knihu mohou přispívat v předprodeji. Těšit se lze i na různé dárky, například na podobná trička s tématem románu, jako mají dámy na obrázku.

Vídeň, Krakov, Budapešť – ale také Znojmo. Tam a na mnoha dalších místech střední a východní Evropy se odehrává nový román Vše je na dobré cestě, který napsal redaktor Deníku Milan Krčmář. „O dovolené jsem jezdil po Rakousku, Maďarsku a Polsku a pečlivě procházel každé místo, kde se děj odehrává. Díky tomu se mi opět podařilo zasadit příběh do naprosto reálných kulis,“ usmívá se Krčmář.

Nevynechal samozřejmě ani Znojmo, kde si neodpustil několik vtípků. „V případě Znojma se děj odehrává v roce 1990. Určitou roli hraje v příběhu socha Ivana se samopalem. Ta tam sice byla tehdy i teď, jinak ale město vypadalo úplně jinak než dnes. Nyní je krásné, tehdy bylo omšelé, šedivé. Ale právě tato omšelost má velký vliv na další vývoj událostí,“ popisuje autor s tím, že řadu míst v knize doprovázejí i fotografie, aby tak čtenáři navodil pocit naprosté věrohodnosti.

close info Zdroj: Deník/Milan Krčmář zoom_in Část, která je v románu Vše je na dobré cestě věnovaná Znojmu, se odehrává začátkem 90. let. Tehdy bylo Znojmo poněkud omšelé, Ivan byl ale jeho středobodem tehdy i teď. Román je proložený řadou fotografií ze skutečných míst.

Krčmář takto s reáliemi podobně pracoval i při tvorbě svých předchozích tří románů, jimiž byli Bezejmenní, Případ Toman a Žena z roku 1899.

Na rozdíl od těchto historických příběhů, které jsou zasazeny do počátku dvacátého století, se ale Vše je na dobré cestě odehrává v současnosti. „Vlastně se jedná o kriminální thriller s politickou zápletkou, která reflektuje dění hlavně ve střední a východní Evropě. Hlavním hrdinou je mladý sovětský houslista Ilja Borončuk, kterému se podaří v roce 1989 emigrovat do Rakouska, kde žije pod jinou identitou. Minulost si ho ale stejně o pár let později najde a tím, že střední Evropa je hodně malá, se začíná rozvíjet příběh, který má přímé dopady na dnešní dobu,“ prozrazuje autor.

Jak knihu podpořit? Podobně jako v běžném e-shopu. Na stránce bit.ly/KupNaDobreCeste si vyberete z nabídky příspěvků a dárků, na následující stránce vyplníte kontaktní údaje a poté zaplatíte online.

V případě, že se konečná suma nepodaří vybrat, peníze dostanete zpět.

Na web se dostanete i po načtení QR kódu.

close info Zdroj: Deník/Milan Krčmář zoom_in Na web, kde můžete knihu podpořit, se dostanete i po načtení tohoto QR kódu.

Ten zároveň prosí čtenáře o pomoc. Román je sice už vysázený a má i obálku, na rozdíl od dřívějších Krčmářových knih ale zatím není dofinancovaný. „Předtím mi knihy vydal Albatros, což teď nebylo možné. Bylo mi ale líto celou knihu zcela vyhodit, a proto jsem se obrátil na nakladatelství Pointa. To vydává knihy pomocí tzv. crowdfundingu. Lidé tedy mohou knihu získat v předprodeji, k ní různé dárky, podnikatelé mohou přispívat i sponzorsky,“ vysvětluje Krčmář.

Podrobnosti o knize i různých možnostech její podpory se lze dočíst na webu bit.ly/KupNaDobreCeste. Zajímavé jsou různé bonusy, které lze ke knize dostat.

Kromě různých tematických záložek jsou to třeba trička s motivem knihy. „Někoho zaujme třeba možnost propůjčit své jméno některým z vedlejších postav. Možností je také získat ke knize výlet po některých místech v Česku a Rakousku, kde se děj také odehrává. Tehdy lidem posloužím jako průvodce a ukážu jim, kde jsem čerpal inspiraci,“ dodává Krčmář.

Na knihu lze přispívat do 14. srpna. Když se požadovaných 140 tisíc korun nepodaří sehnat, dárci dostanou své peníze zpět. „Pevně ale doufám, že to vyjde. Kampaň začala toto úterý a do středečního večera se vybralo už přes padesát tisíc korun. Lidé mají o knihu zájem, některé bonusy už jsou vyprodané,“ věří autor. „Pokud vše půjde dobře, kniha spatří světlo světa příští rok na jaře. Rád pak na křtu uvidím každého, kdo na ni přispěl. Už předem všem těmto lidem děkuji,“ dodává Krčmář.