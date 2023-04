/VIDEO/ Nejdřív to pro ni byl trochu šok a byla smutná, že už nebude královnou. Přece jen ji dělala deset let. „Teď už mám radost, že budu taková máma účastníků průvodu,“ reagovala na nově přidělenou roli režisérky průvodu Znojemského historického vinobraní jeho dlouholetá královna Šárka Charvátová. Pomyslné režisérské žezlo ji v těchto dnech předal Václav Beran.

K vrcholům programu vinobraní tradičně patřil historický průvod. | Video: Martin Moštěk

Historický průvod krále Jana Lucemburského s chotí Eliškou Přemyslovnou je atraktivní součástí vinobraní už třicet let. Vymyslel ho a zdokonaloval právě Václav Beran. Na svůj záměr předat režisérskou funkci někomu jinému upozorňoval už nějaký čas.

„Ačkoliv je to pro nás očekávaná změna, musím říct, že je to opravdu silný moment. Koncepce průvodu, udržení historického pojetí a nepopsatelná autentická atmosféra je zásluhou právě Václava Berana. Skvělou zprávou ale je, že na jeho místo nastoupí Šárka Charvátová, která znojemské vinobraní léta prožívala v roli královny. Její organizační a divadelní zkušenosti jsou jistotou, že ve stopě pana Berana bude dobře pokračovat,“ nepochybuje František Koudela, ředitel Znojemské Besedy, jež vinobraní organizuje.

Šárka Charvátová chce na svého předchůdce navázat. „Průvod je to, na čem je vinobraní postavené, zakládáme si na tom. Poděkování patří právě Václavu Beranovi, který slavnostem vytvořil vizitku, jenž nemá obdoby. Chci říct, že všechno dobré, co mě v kariéře potkalo, je od Vaška,“ ocenila Charvátová.

Králem vinobraní zůstane Mirek Hrabě. Která z žen ho bude doprovázet v roli královny, zatím pořadatelé tají. „Kdo bude po boku představitele krále Jana Lucemburského prozradíme v následujících týdnech,“ odkázal na pozdější termín Karel Semotam ze Znojemské Besedy.

Zdroj: Martin Moštěk

Průvod Znojemského historického vinobraní je nejrozsáhlejší historickou inscenací svého druhu. Čítá na pět stovek postav, součástí jsou ale i desítky koní, draví ptáci a další zvířata. Průvod prochází městem v době slavností hned dvakrát a zakončený je vždy na hlavní scéně na Masarykově náměstí, kde pokračuje inscenace soudu a různých přehlídek.

„Je třeba zajistit, aby každý účastník měl správné informace o jeho účinkování, aby měl svůj historický oděv a kompletně znal svoji roli. Ta další část pak přichází v době nacvičování a samotné realizace. Panu Beranovi děkuji za všechnu jeho práci a budeme moc rádi, když nám zůstane na blízku pro podporu a určitě důležité rady a zkušenosti,“ spoléhá na příležitostnou spolupráci Koudela.

Queenie a poslední šance na levné vstupenky

Znojemské historické vinobraní se uskuteční druhý zářijový víkend od 8. do 10. září. Letos na jeho hudební pódia zavítá kapela Mirai, Mikolas Josef, Aneta Langerová, Bert and Friends, Harafica, Hrubá Hudba, Katarína Knechtová, Dalibor Janda, Vesna a také celosvětově nejznámější tribute kapel Queenie, která symbolicky připomene letošní výročí 50 let od vydání první alba kapely Queen. Další hudební střípky programu budou odhaleny v dalších dnech.

Návštěvníci mají také poslední možnost na zakoupení cenově výhodných vstupenek. Permanentky za 550 korun mohou zakoupit v síti Ticketstream nebo na webu www.znojemskevinobrani.cz už jen do neděle 30. dubna. Poté už zaplatí o stokorun víc, na místě v den vinobraní pak 750 korun.