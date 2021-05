Informaci potvrdil Deníku Rovnost dlouholetý zastupitel, iniciátor petice za historickou repliku kašny a dnešní předseda výboru pro územní plánování a rozvoj Jiří Kacetl. „S koaličními partnery zvažujeme, že by na Horním náměstí vznikla na původním místě replika historické kašny a na novém místě by se postavila moderní varianta, takzvaná Koruna. O detailech chceme brzy informovat veřejnost,“ potvrdil Kacetl.

Znojemští diskutují o kašně už dlouhé roky, vyhlásili i architektonickou soutěž, z níž vzešla jako vítězná Koruna s ochlazovacími prvky i vodními efekty. Zatím je ale náměstí prázdné.

Blíž k realizaci už naopak má replika kašny na Mikulášském náměstí, v blízkosti stejnojmenného kostela, který je dominantou města. „Díky dochované historické fotografii zpracoval projektant detailní projektovou dokumentaci, během léta může jít kašna do výroby a na podzim ji můžeme instalovat,“ přiblížil ve čtvrtek odpoledne na místě skupině zájemců Kacetl.

Oživení historického náměstí kašnou vítá i vedoucí sousedící Indické a nepálské restaurace Monika Andreášková. I když s menšími rozpaky. „Měli jsme obavy, že přijdeme kvůli nedostatku místa o restaurační zahrádku, byla jsem kvůli tomu i na radnici. Tam mě ale uklidnili, že se vejdeme, jen se prostor zahrádky možná trochu zkrátí,“ uvedla žena.

Projekt se jí ale líbí. „Bude to tu hezčí, přívětivější, prostor se oživí. Bude to hezká pěší zóna v historickém centru. Sama jsem zvědavá, jak to bude vypadat,“ podělila se Andreášková.

Vodní prvky v centru města vítá i Jana Oulická, která jezdí do Znojma k přátelům. „Město bude přívětivější na pohled. To, že probíhá výměna názorů je asi normální, hlavně, když z toho vzejde něco dobrého,“ komentovala žena z Brna.

Kdysi bývalo v historickém centru Znojma celkem jedenáct kašen. „Bývaly zdrojem pitné vody, před více než sto lety je ale tehdejší představitelé obětovali pokroku a nahradili je litinovými pumpami. Ty už ale také zmizely. Některé z kašen, ale chceme obnovit,“ přiblížil Kacetl.

Kašny ve Znojmě:



- Původně jich v centru města bylo 11



- Před 120 lety je dočasně nahradily litinové pumpy



- Kašny zbyly jen dvě. Na Dolním a Václavském náměstí



- Repliky znovu postaví na Mikulášském a Horním náměstí, Dolní České, u dominikánského kláštera a v Jirchářích.



- Na Horním náměstí vznikne i nová moderní "Koruna"