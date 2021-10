Jednou z mála obcí na Znojemsku, kde nevyhrálo hnutí ANO jsou Přeskače se zhruba sto obyvateli. S výrazným náskokem tam naopak zvítězila nová koalice Spolu. Získala 42,18 procent hlasů zatímco ANO jen 17,18 procent. Na třetím místě se umístila koalice Piráti a Starostové s 12,5 procenty. „Ve všech předchozích volbách u nás vítězila KDU-ČSL, někdy dokonce i nejlépe v kraji. Nyní se to zřejmě přetavilo do koalice Spolu,“ uvedl místostarosta obce Jiří Němec, který je současně předsedou okresního uskupení KDU-ČSL a také krajským zastupitelem.

Přestože se celkově jedná historicky o jednu z nejvyšších volebních účastí, Znojemští na průměr v kraji nedosáhli. Ze Znojemska usedne do křesla v Poslanecké sněmovně Parlamentu také jediný zvolený zástupce okresu, David Štolpa, právě z hnutí ANO, který obhájil mandát z minulých voleb.

Nejnižší volební účast, za to nejvíce hlasů pro hnutí ANO. Výsledkům voleb v okresech jižní Moravy se vymyká Znojmo. Hnutí Andreje Babiše tam zvítězilo s rozdílem víc jak 11 procent nad koalicí Spolu. Získalo 33,83 procenta, koalice Spolu 22,38 procenta. K volebním urnám se na Znojemsku dostavilo 63,38 procent voličů, tedy nejméně v celém Jihomoravském kraji.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.