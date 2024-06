O vývoji situace Deník opakovaně informoval. O nabídnutí Loucké uvažovalo město již od dubna letošního roku, nyní je jasné, že zde najde příští školní rok místo šestatřicet dětí ve dvou ročnících.

„Výpůjčka zahrnuje i zázemí pro pedagogy a k dispozici je samozřejmě sociální zařízení,“ uvedl místostarosta Jan Blaha, který má školství na starosti. Potvrdil, že město je otevřené dalším jednáním o podpoře školy formou dotací.

Klid na plovárně ve Znojmě hlídají strážníci, město reaguje na nedávný incident

Zájemci mohou již nyní vznikající školu podpořit, vznikla totiž sbírka a její výtěžek pomůže nakoupit lavice, židle, tabule a další pomůcky.

Zástupci walfdorské školy hledají zejména budovu nebo její část, které budou moci využívat trvale. O potřebě mít trvalé zázemí mluvila také zastupitelka Marcela Přibylová, která je propagátorkou inovativních metod ve školství. Na posledním zastupitelstvu požadovala, ať město do pondělí 24. června připraví jasné podklady o tom, jaké volné prostory jsou k dispozici v Loucké. Zastupitelé v tomto směru přijali usnesení.

„Potřebujeme přece vědět, jakou má Loucká škola kapacitu, kolik tříd by se tam vešlo. Podle mých odhadů je kapacita až šest set dětí. Nechápu, proč by město nemohlo například stovce dětí poskytnout zázemí trvale,“ uvažovala Přibylová s tím, že ideální by bylo, kdyby si waldorfskou školu vzalo město pod svá křídla a za vůbec nejlepší řešení považuje postavení nové školy.

Na dotaz Deníku město reagovalo tak, že volných pro příští rok je právě šestatřicet míst, které škole poskytne. Jak to bude v budoucnu, není v tuto chvíli jasné.

Den otevřených dveří na Základní škole v Kuchařovicích, si můžete připomenout tady

Zdroj: Spolek rodičů

Walfdorská škola se přesunuje z Kuchařovic, kde se obec rozhodla přeměnit výuku na klasickou. Spolek rodičů hodlá dětem nadále vzdělávání s alternativními prvky výuku umožnit.