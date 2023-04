Znojemský hrad, rotunda svaté Kateřiny i hrad v Bítově či zámek ve Vranově nad Dyjí. Úderem tohoto víkendu se zájemcům otevřou brány památek na Znojemsku. Turistickou sezonu zahájí také vinaři. Výletníci opět mohou ochutnávat víno ve Vlkově věži v centru Znojma, v degustačních stáncích Znovínu v Národním parku Podyjí i Louckém klášteře. Na znojemském náměstí vypuknou Velikonoce a ve Vrbovci odemknou cyklostezku a vynesou Hroznovou kozu.

Úderem víkendu startuje na Znojemsku návštěvnická sezona. Otevřou památky i vinaři, zájemce pobaví akce. | Foto: se souhlasem ZnojmoRegion

Sobotní Apríl odstartuje na Znojemsku turistickou sezónu a také už i Velikonoce. „Monumentální barokní zámek ve Vranově nad Dyjí zpřístupní prohlídkový okruh reprezentačních sálů i jedinečnou vyhlídku ze středověké strážní věže. Starobylý hrad Bítov otevře zatím jen dva okruhy, ale na příští víkend chystá speciální velikonoční prohlídky hradu. Částečně zrekonstruovaný zámek Uherčice nadchne zase zájemce svou znovuobnovenou krásou a také připravuje výstavu Zámecké jaro,“ pozvala na první zajímavosti Irena Navrkalová, tajemnice turistické společnosti ZnojmoRegion.

První návštěvníky uvítá i zřícenina Nový Hrádek u Lukova v Národním parku Podyjí. Všechny památky budou v dubnu přístupné zatím jen o víkendech a svátcích, od května pak už denně mimo pondělí. Stejně jako Znojemský hrad a románská rotunda svaté Kateřiny ve Znojmě. Tyto historické objekty ve správě Jihomoravského muzea doplní Minoritský klášter a Dům umění, které jsou otevřeny celoročně.

Prohlídky s polštářem a karimatkou. Zájemce na ně láká vranovský zámek

Naopak plný návštěvnický provoz s otevírací dobou denně mimo pondělí odstartuje první dubnový den ve Vodním mlýně ve Slupi. „Tuto unikátní technickou památku se čtyřmi funkčními mlýnskými koly spravuje Technické muzeum v Brně, které zde na sobotu 15. dubna navíc připravilo speciální akci Na vandr do mlýna, určenou především rodinám s dětmi. Celodenní program se zaměří na mlynářské řemeslo, které si děti samy vyzkouší a na chvíli se stanou mlýnskou čeledí nebo vandrujícím krajánkem,“ pozvala Navrkalová.

Příznivci vojenské historie mohou už také navštívit Areál československého opevnění a železné opony v Šatově. Technicky zaměřené zájemce zaujme také otevřené Muzeum Terra Technica v areálu Excalibur City na hraničním přechodu Chvalovice-Hatě. „Toto největší muzeum hudebních a zábavních přístrojů na světě, kde nechybí ani hvězdy stříbrného plátna, komiksoví superhrdinové nebo nablýskaní automobiloví veteráni, bude od 1. dubna otevřeno sedm dní v týdnu. V sobotu 15. dubna se zde sjede více než stovka historických vozů na akci Spring Classic, odkud pak zamíří na spanilou jízdu s cílem v Telči, se zastávkami ve Znojmě či v Bítově,“ navnadila Navrkalová.

Start turistické sezony hradů a zámků na jižní Moravě: podívejte, co je nového

Po zimním spánku otevře své brány i zámek v Miroslavi. Návštěvníky přivítá se zrekonstruovanou věží a novou výstavou o kdysi významné židovské obci.

Za vínem

Na Apríla se můžete vydat do Vrbovce na Odemykání Naučné stezky Hroznové kozy. Slavnostní zahájení sezóny propojuje nenáročnou jarní procházku vinohrady a sklepní uličkou, staré vinařské tradice, legendami opředenou Hroznovou kozu – patronku vinic a vinařů, i ochutnávky místních vín a program pro děti.

Zavřené restaurace v centru Znojma otevřely. Vlkova věž pozve na víno za týden

Vinařskou turistickou sezónu zahájí také Znovín Znojmo. Už v pátek 31. března otevírá Návštěvnické centrum v prostorách Louckého kláštera i komentované prohlídky památky. „Znovín otevírá i degustační stánky ve vinicích na turistických a cyklistických trasách. Na slavné vinici Šobes v Národním parku Podyjí, ve Starých vinicích v Havraníkách i na vinici Peklo u Šatova, vždy o víkendech a ve svátky,“ poukázala Navrkalová.

Vína VOC Znojmo s vyhlídkou ze středověkého ochozu si mohou zájemci užívat i na Vlkově věži.

Velikonoční jarmark i hrkači

Hudební vystoupení, kreativní dílničky, oblíbené sbírání vajíček ve Znojemském podzemí anebo závod Králičí hop si mohou už od soboty užívat lidé přímo ve městě na Znojemských Velikonocích. Program pod hlavičkou Znojemské Besedy potrvá až do příští neděle. „Do Znojma se také vrátí hrkači. Děti nejrůznějšího věku budou s řehtačkami procházet ulicemi města a nahrazovat svým hrkáním vyzvánění zvonů, které po dobu Svatého týdne od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty umlknou,“ přiblížil Karel Semotam z pořádající Znojemské Besedy.

Velikonoce ve Znojmě. Ovce jsou zpět na náměstí. Dojde na králičí hop i Koňaboj

Hrkání obnovili i v Moravském Krumlově a Velikonoce na zámku si tam zájemci užijí příští sobotu. Kromě poledního hrkání po městě, hudebních vystoupení a výtvarných dílniček nebude chybět ani program a soutěže pro děti, výuka disc-golfu či bohaté občerstvení.

Gastronomické speciality

Na velikonoční gastronomické akce spojené s jehněčími a vaječnými specialitami si mohou lidé zajít od pondělí například do Premium Hotelu ve Znojmě nebo od příštího víkendu do Hotelu Happy Star v Hnanicích, restaurace Gaudeo na Vranovské pláži, Vinařství Thaya v Havraníkách anebo do restaurace U Tesařů v centru Bítova.