Alej lidé vysázejí společně na jaře v nově vznikajícím lesoparku ve znojemských Příměticíc. „Chceme, aby se podíleli na podobě krajiny v okolí jejich bydliště a získali k ní silnější vztah. Strom si mohou zasázet sami nebo to za ně uděláme my. Od nás pak každý dostane certifikát a cedulku na strom, na niž si mohou vymyslet i vlastní text,“ sdělila mluvčí Městských lesů Znojmo Jana Trojanová.

Zamilovaní tak už nebudou muset v příštích letech o prvním květnu hledat rozkvetlou třešeň v okolí. Polibek si dají pod vlastní kvetoucí korunou. A to bez rozdílu věku. „Mezi zájemci jsou mladí i starší, někdo koupil certifikát jako dárek pro rodiče. Jsou mezi nimi i lidé co mají rádi přírodu,“ podotkla Trojanová.

Adopci třešně zvažuje například Nikola Čermáková. „Probereme to s přítelem. Rok co rok běháme po okolí a hledáme rozkvetlou třešeň. Bylo by hezké mít svou vlastní,“ zamýšlela se mladá žena.

Správci městských lesů zvažovali, zda nabídnou běžné lesní odrůdy nebo ty plodonosné. Volba nakonec padla na směs ovocných, aby z nich lidé měli užitek a děti viděly, jak plody zrají. Novinku jistě ocení také ptáci.

Za adopci třešně lásky zájemci zaplatí 2022 korun, podle aktuálního letopočtu. Pokud by náhodou uhynula, lesníci ji nahradí novou. „Říká se, že úkolem každého muže je zasadit strom, postavit dům a zplodit syna. S námi to bude mít každý z třetiny splněno,“ nabádala Trojanová.

Alej na severní straně Znojma u Přímětic by tak mohla v budoucnu doplnit podobné obnovované stromořadí na jih od města v Konici a Popicích. „Od Popic jsme už vysázeli část švestek, na jaře máme v plánu obě obce spojit alejí kolem obnovené polní cesty. Tam plánujeme hrušně,“ potvrdil radní Znojma a současně sadař Marek Venuta.

Před rokem Znojemští vysázeli také třešně, ale i jiné ovocné druhy, v téměř půlkilometrovém úseku na Hradišti. Pětačtyřicet kusů, zejména třešní, ale i švestek, jeřábů a mišpulí, má vytvořit stromořadí na zaniklém úseku historické polní cesty.