Vyjma konání hřbitovů jsou až do odvolání uzavřené znojemské hřbitovy. Městská Správa nemovitostí uzavírá do příštího úterý své poklady a žádá lidi, aby upřednostnili bezhotovostní platby a telefonický kontakt.

Městský hřbitov ve Znojmě - ilustrační foto. | Foto: Deník/ Sylva Pavlačková

Město také omezí bloková čištění. „Uskuteční se v městských částech, vyjma Přímětic, protože nevyžadují rozmístění značek a odtahy. Čištění naplánovaná na první polovinu dubna rušíme, podle vývoje situace zrušíme případně i další,“ sdělila mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková. Do 24. března jsou také zavřené oba sběrné dvory ve městě. Zdarma budou do odvolání ve Znojmě veřejné toalety, aby zaměstnanci zbytečně nepřicházeli do styku hotovostí,“ dodala mluvčí.