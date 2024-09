„Byly to nejtěžší chvíle, které naše festivalová rodina zažila. V minulých letech už nás sice zastavila pandemie, ale letos jsme se rozhodovali den před startem. Bylo to náročné, ale správné rozhodnutí. Jsme moc rádi za podporující a ohleduplné zprávy, které nám chodí od návštěvníků, ale i spolupracujících. Děkujeme všem a budeme se těšit na příští rok,“ říká Karel Semotam, ředitel Znojemské Besedy.

Vstupenky, které návštěvníci zakoupili přes portál Ticketstream, v kamenných prodejnách, nebo v Turistickém informačním centru, zůstávají platné na následující ročník. „Není potřeba vstupenku vyměňovat, je ale důležité si ji uschovat v čitelné a použitelné podobě. Pro ty, kterým by nevyhovoval termín příštího roku, je možnost vrácení, a to do 31. října 2024,“ vysvětlili pořadatelé.

Program Znojemského vinobraní nabízí téměř dvě stovky programových bodů na třinácti scénách. Produkční tým Znojemské Besedy tak v minulých dnech se všemi vystupujícími vyjednával, aby se dohodla spolupráce na příští rok, a pro festival tak vznikla co nejmenší finanční ztráta. „Děkujeme interpretům a účinkujícím za jejich přístup. V tuto chvíli můžeme říct, že jsme se všemi našli cestu k přesunutí jejich vystoupení,“ doplnil Semotam.

Přesnou výši ztráty organizátoři nezveřejnili. „Dostali jsme se na menší zlomek celkového rozpočtu. Jen co se týče programu se jedná o ponížení na nižší miliony korun, další část rozpočtu jsme pokrátili na technických pracích, tam hradíme pouze provedenou část příprav. Právě i s těmito dodavateli jsme se dohodli na výrazném zkrácení nákladů. Jsme rádi, že všichni situaci rozumí a snaží se nám vyhovět, aby ztráta byla co nejmenší," reagoval na doraz Deníku Semotam.

Ještě na začátku týdne, v němž se měla akce konat, pořadatelé věřili v její uskutečnění. O zrušení se rozhodli ve čtvrtek 12. září na základě předpovědí meterologů a vydaných výstrah v souvislosti s počasím a rizikem povodní.

Znojemské historické vinobraní se bude konat 12. až 14. září 2025.