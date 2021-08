Obyvatele Znojma stále více rozděluje záměr radnice o zavedení takzvané bezdoplatkové zóny v centru, kvůli nepřizpůsobivým občanům.

Městský úřad ve Znojmě. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš

Uplynul sotva měsíc od vyhlášení záměru znojemské radnice přestat vyplácet dávky na bydlení nepřizpůsobivým občanům. Chtějí zabránit hromadnému stěhování nových obyvatel, převážně ze Slovenska, do centra města. Za tu dobu se ale vyostřily názory, mezi obyvateli i politiky. „Je na čase s tím něco dělat, člověk se bojí jít do parku, kravál je každou chvíli v centru města. Je to nepříjemné pro nás obyvatele, a co si řeknou turisté?“ položil otázku muž na Horním náměstí ve Znojmě. S ostatními přihlížel hlasité hádce, kterou tam právě vedla skupina lidí, převážně Romů.