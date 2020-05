S výkresem pro paní učitelku přichází v pondělí ráno Kája Frühaufová do školy ve znojemské ulici Mládeže. S učitelkou a spolužáky se uvidí po více než dvou měsících. „Doma se mi tolik nechtělo učit, ve škole to půjde určitě líp. Nejvíc se těším na paní učitelku a na kamarády,“ říká Kája krátce před půl osmou ráno, zatímco s dalšími dětmi a rodiči čeká, až si pro ně učitelé přijdou.

Do školy se v pondělí vrátili i žáci prvních pěti ročníku základní školy v ulici Mládeže ve Znojmě. | Foto: Deník / Martin Moštěk

S chutí doprovází své dvě školačky také Anděla Krejčová. „Doma jsme si to užili, ale nezaškodí, když se děcka zase trochu rozhýbou a proberou ve škole. Domácí vyučování jsme zvládaly, škola posílala úkoly, holky jsou šikovné, ale jsem už i ráda, že jdou do školy,“ říká cestou do školy Krejčová.