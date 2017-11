Zrušení roamingu lidé z příhraničí vítají. Pomohlo i tam, kde byl špatný signál

Jižní Morava – Před pěti měsíci skončily pro Jihomoravany platby za roaming při telefonování po Evropské unii. Nejen to, nemusí se ani obávat nečekaných dražších služeb ze zahraniční sítě. „Poměrně často se stalo, že se nám do mobilů přehoupl rakouský operátor, ale při zásahu jsme to neřešili. Prostě přišla faktura a tu jsme zaplatili,“ připomněl třeba velitel hasičské jednotky v Šatově na Znojemsku František Vlach. Dodal, že nyní už tento problém neřeší.

Oddechli si i u hranic se Slovenskem v hornatém terénu Bílých Karpat, kde měli telefonisté i horší signál. „Nyní už je to dobré, a v pohodě se dovoláme,“ podotkla Jana Kubíková z Rekreačního střediska Vápenky, které jsou součást Nové Lhoty na Hodonínsku. Zrušení roamingových tarifů pro střední Evropu potěšil také lékařku Zuzanu Pollákovou, která pravidelně dojíždí za pacienty do Brna ze slovenského Záhoří. „Je to pozitivní změna, když máme stejnou cenu na Slovensku, na Moravě i v Německu, kam také jezdím,“ svěřila se lékařka. Také poskytovatelé telekomunikačních služeb ujišťují o zlepšení komfortu. „Naši zákazníci automaticky při přihlášení do rakouské či slovenské a dalších sítí operátorů působících v Evropské unii využívají takzvaný EU roaming a všechny služby za ceny jako doma podle svého tarifu, takže nemusí cokoli řešit,“ vysvětlil mluvčí českého operátora T-Mobile Tomáš Leixner. ČTĚTE TAKÉ: Hantály plánují rozšíření služeb. Krutáková jako ředitelka skončí kvůli politice Podle jeho kolegyně od konkurenčního Vodafone Veroniky Exnerové příhraniční signál z jiné země nelze technicky zcela omezit na politicko-geografickou úroveň. „Po červnových změnách se ale zrovna v případě Rakouska a Slovenska zákazníci navýšení účtů za mobil bát nemusí. Obě země totiž patří do zóny 1 a tudíž zákazník využívá tarif jako má v České republice,“ potvrdila Exnerová. Navíc například společnost O2 koncem října upozornila na to, že se jí sice kvůli evropské regulaci roamingu zvýšily náklady, ale čistý zisk přesto stoupl. „Od června do září naši zákazníci, kteří vycestovali do evropských zemí, provolali dvakrát víc minut a spotřebovali sedmkrát víc dat než loni. Kvůli tomuto nárůstu strpíme vyšší související náklady v celkové výši stovek milionů korun, které musíme platit zahraničním operátorům,“ vysvětlil finanční ředitel O2 Tomáš Kouřil. ČTĚTE TAKÉ: Kuželovský větrný mlýn přišel při vichřici o lopatku. Nová vyjde na 70 tisíc

