/VIDEO/ Sobotní znojemský festival Zpátky v čase pořadatelé těsně před začátkem zrušili. Důvodem byly technické problémy. V předprodeji bylo na šest tisíc vstupenek. Zájemci mohou vyrazit na stejný festival, který se koná 29. června v Třebíči. Těm, kteří nemohou nebo nechtějí za zábavou cestovat na Vysočinu, organizátoři slibují vrácení peněz za koupené vstupenky.

Festival Zpátky v čase v areálu Louckého kláštera ve Znojmě. Video z roku 2023. | Video: Stanislav Nováček

Pořadatelé zveřejnili na sociálních sítích vysvětlení, co stálo za zrušením akce. Na festival je podle jeho zakladatelky Martiny Mašové navázané velké množství dalších lidí a neuskutečnění festivalu ji mrzí. „Tým je složený ze spousty dílků. Když jeden vypadne, nabalují se další problémy. Některé se vyřešit podařilo, některé bohužel ne. Do poslední chvíle celý náš tým pracoval na tom, aby se druhý den odpoledne brány Louckého kláštera otevřely a mohli jsme návštěvníky přivítat,“ vysvětlila na sociální siti Facebook Mašová.

Jak doplnila, přes veškerou snahu se to nepodařilo. „Víme z komentářů a dalších reakcí, jak se lidé na festival těšili. Spousta z nich si kupovala nebo dokonce vyráběla vlastní kostýmy, měly sem přijet celé party ze všech koutů republiky, měly se na naší akci pořádat narozeniny nebo třídní srazy. Jen v předprodeji bylo šest tisíc vstupenek a těšili jsme se, že letos trhneme návštěvnický rekord,“ prozradila podnikatelka Mašová.

Akci provázelo i zamluvení hotelů, výměna pracovních směn, někteří měli přijet ze zahraničí. „Všechny vaše podněty registrujeme a tohle bohužel nevyřešíme. Opravdu je nám to moc líto. Upřímně chápeme vaši zlobu i zklamání. Spousta lidí je naladěna na stejnou notu jako my. Za tu dobu, co se akce pořádá si festival vzali za svůj. O to větší zklamání to pro všechny je. Jediné, co jsme mohli jako omluvu udělat je, že vstupenky do Znojma, budou platné na třebíčský festival,“ poukázala s tím, že kdo do Třebíče nezamíří, dostane peníze za vstupné obratem, případně hned, jak to bude možné.

Řada lidí podle sdělení organizátorů už za koupené vstupenky náhradu dostala.