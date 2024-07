První zmrzliny točil pro sebe a pro rodinu v garáži, společně ochutnávali různé kombinace a zkoušeli různé dodavatele, než přišli na to pravé. Na výběr má Zmrzno vždy ze tří základů a pěti druhů ovoce. „Klíčové je čerstvě zamražené ovoce, které se smíchá se zmrzlinovým základem. Základy jsou v příchutích smetana, vanilka a jogurt. Ovocné varianty střídáme na stánku dvě, červenou a žlutou. V červené variantě máme borůvky , maliny, lesní směs, dračí ovoce, občas rybíz. Ve žluté bývá mandarinka, mango, angrešt, ananas, banán a nově jsme zařadili broskev. Stálicí jsou jahody, ty máme v obou variantách,“ vysvětluje, jak to na stánku chodí.

Obsluha nabere dle výběru zákazníka dva kopečky zmrzliny a jeden ovoce. Ve stroji se směs rozmíchá a vznikne točená zmrzlina na míru pro zákazníka. „Vše se odehrává před zákazníkem, na vlastní oči vidí, co se do zmrzliny míchá, jak vypadá ovoce i to, jak se nakonec zmrzlina vytočí. To je právě ta přidaná hodnota, zákazníkům se líbí, že mohou celý proces sledovat,“ míní. Časově je příprava náročnější než u klasické točené, zákazníci si ale rádi počkají.

Na čerstvě točenou zmrzlinu v černém kornoutu se sjíždí lidé i z okolních obcí a měst. „Zákazníků nám přibývá, spousta z nich se k nám stále ráda vrací. Jezdí za námi jak ze Znojma, tak třeba z Miroslavi nebo Moravského Krumlova. I když jsme tu už čtvrtý rok, pořád chodí lidé, kteří o nás doteď nevěděli. Postupně se dostáváme do podvědomí,“ dodává.

Každý zákazník si může vybrat až z patnácti zmrzlinových kombinací.

Někomu se může zdát umístění mimo Znojmo nepraktické, majitel si ho však pochvaluje. „Může to pro někoho být trochu z ruky, pro mě však bylo důležité, aby se u nás dalo zaparkovat. Postupem času obec zvelebila vedlejší kurty a vzniklo dětské hřiště. Zázemí je pro nás perfektní, a navíc je s obcí skvělá spolupráce,“ doplňuje.

Stejně jak se měnilo okolí, rostly i požadavky zákazníků. „Původně jsme měli jen zmrzlinu, ale jak začali chodit rodiče s dětmi na hřiště nebo sportovci na kurty, tak jsme začali prodávat i ledovou tříšť, kávu, i ledovou se zmrzlinou. Nově máme v nabídce i sorbety, zvyšovala se totiž poptávka po bezlaktózové zmrzlině,“ vypočítává Kameník, co stánek nabízí. V letošním roce lze nově platit i platební kartou.

Jedna zmrzlina ze Zmrzna stojí pětašedesát korun, stánek je otevřený za hezkého počasí od jedné do šesti. „Pokud u nás ještě někdo nebyl, ať určitě přijde ochutnat. Myslím, že to stojí za to,“ uzavírá Petr Kameník.