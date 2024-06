Doplnil, že veškeré změny záloh vždy komunikují s odběrateli, kteří bydlí v městských bytech. „Když se cena 1490 korun snížila na 1250, sami chtěli zálohy ponechat,“ zmínil Svoboda a doplnil, že Znojemskou tepelnou společnost dali do pořádku z hlediska techniky i legislativy.

Starostka Znojma Ivana Solařová připomněla, že zisk společnosti byl požadavkem města. Některé technologie, zejména horkovody, jsou totiž v katastrofálním stavu a dochází zbytečně k velkým tepelným únikům. „Vytipovali jsme dvě lokality, které budeme řešit. Na první z nich je již vysoutěžený dodavatel, druhé výběrové řízení se připravuje. Právě na tyto akce budou převedené peníze ze zisku Znojemské tepelné společnosti,“ vysvětlila starostka Znojma Ivana Solařová s tím, že zisk devět milionů se použije tam, kde je potřeba a nejde o žádné utrácení.

Jakub Malačka oponoval, že Znojmo má na účtech dostatek peněz, které by šly na tyto investice použít. „V momentě, kdy platili lidé ve Znojmě za teplo nejvíce v celém kraji, nevnímám informaci o zisku dobře. Zvyšování zisku je na úkor znojemských domácností. Těm se zvedla cena jednak z důvodu cen na burzách, ale také touto přirážkou. Minulý rok jsme navrhovali, že by bylo vhodné využít zlevnění a ceny se částečně zafixovat, ale doporučení zůstalo bez odezvy,“ zmínil Malačka. Zároveň uvažoval nad tím, že nižší zisk by pokládal za sociálně přijatelnější pro domácnosti.

Záverečný účet Znojemské tepelné společnosti se schvaluje 24. června. „Budeme pracovat s tím, jak vše posunout tak, aby fungovala optimálně," uzavřela starostka.

Pozornost médií

Znojemská tepelná společnost se nedávno objevila v reportáži veřejnoprávní televize. Důvodem byla stížnost jedné z majitelek bytu na Smetanově ulici ve Znojmě. Poukazovala na nesnesitelné horko, které v bytě panuje kvůli tomu, že se nachází nad kotelnou. O případu Deník informoval.

Opozice ve Znojmě na začátku loňského roku kritizovala nestandardní smlouvu pro tehdy nového jednatele Znojemské tepelné společnosti Květoslava Svobodu. Bvalý plavecký olympionik měl totiž v případě odvolání obdržet odstupné ve výši zhruba milionu korun. Radnice údaj ve smlouvě označila za písařskou chybu. Fungování společnosti řešila i Transparency International.

Stížnosti obyvatel

Zejména ze znojemských Přímětic zaznívaly stížnosti na kvalitu dodávaných služeb. Radiátory jsou rozpálené i v noci a zaplatí za to obyvatelé. Zato voda teče studená. Takové hlasy se ozývaly před rokem.