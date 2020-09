Nečekanou dohru má srpnové jednání znojemských zastupitelů. Zvukový záznam vystoupení předsedkyně Spolku Obchvat Lenky Polákové totiž po jednání zveřejnil na sociální síti starosta Znojma Jan Grois.

Jan Grois. | Foto: Facebook/Jan Grois

To se Polákové nelíbí a proto na starostu podala trestní oznámení. „Pro pomluvu a kvůli zveřejnění nahrávky, ke kterému jsem nedala souhlas. Navíc je nahrávka upravená. Já to mám nahrané taky a je to jinak,“ řekla Deníku Poláková s tím, že se nenechá urážet.