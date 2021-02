„Architektonicky výjimečnou, elegantní a působivou stavbu nového sídla vinařství, inspirovanou tvarem vinic, zasadilo architektonické studio Chybik+Kristof s citem a respektem k okolí do mírného svahu vinice U Hájku. Vzniklý amfiteátr využívající pochozí střechu umožňuje mimo jiné i organizaci větších kulturních akcí," uvedli pořadatelé soutěže.

Kromě soutěže Best of Realty se projekt objevil i v jiných. „Projekt byl už nominován v soutěžích Building of the Year portálu ArchDaily nebo EU Prize For Contemporary Architecture / Mies van der Rohe Award," informoval za architektonické studio Michael Kalábek.