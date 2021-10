Zatímco pro mnohé se jedná o vtipné oživení města, pro jiné je to hromada šrotu, která na okraj historického centra Znojma nepatří. „Pamatuji si, když tu budka stávala, je to šokující, ale pobaví,“ reagovala třeba Jarmila Fialová.

Proti jsou především ochránci historického města. „Taková moderní umělecká díla by na okraj městské památkové rezervace rozhodně neměla být umísťována,“ reagoval už dříve tamní historik a místopředseda Okrašlovacího spolku Jiří Kacetl.

Vytvoření díla si přitom Znojemští sami odhlasovali před čtyřmi lety v participativním rozpočtu pod názvem Tvoříme Znojmo. Iniciátoři návrhu ze spolku Umění do Znojma dílo naopak vítají. „Jsme přesvědčeni, že i do historického města prvky 21. století patří. Je to připomínka doby, která pominula,“ nepochybovala Andrea Krejčí ze spolku. Umění podle ní má vyvolávat diskuse a provokovat.

Umělecké místo

Na symbol komunikace odkázal i autor díla Maxim Velčovský. „Komentáře lidí jsou důležité, nebráním se jim. Tím spíš, že telefonní budky ke komunikaci sloužily. V zemi jich ještě nedávno bylo na třicet tisíc, poslední z nich byla odstraněna právě z tohoto místa,“ poukázal na červený čtverec v dlažbě vedle sochy.

Rozdílné názory lidí zmínil ve svém projevu i starosta města Jakub Malačka, či senátor Tomáš Třetina. Hodnotu díla podle nich ukáže čas. „Vždyť i Tančící dům v Praze čelil kritice a dnes ho obdivuje celý svět. Znojmo se zařadilo mezi významná umělecká místa Evropy,“ povzbudil desítky přítomných na slavnostním odhalení Třetina.

Úsměvy na tvářích přítomných prozrazovaly, že je budky potěšily. „Nechápu, kvůli čemu byl takový povyk, vždyť je to dobré,“ bylo slyšet v davu muže.

Provokující socha, která se už mezi lidmi stala pomyslným znojemským orlojem, vyšla město na zhruba tři sta tisíc korun. Drnčivý zvuk telefonu se z ní rozezní vždy v poledne a v šest hodin večer.