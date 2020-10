Čechům je svátek blízký, na péči o domácí mazlíčky nešetří a svým milovaným čtyřnožcům dopřávají. Nezapomínají ale ani na opuštěná zvířata, kterým pomáhají.

Utrácíme za ně desítky tisíc korun

Světový den zvířat se slaví ve světě od roku 1931, Česká republika se k jeho oslavě přidala v roce 1994. A rozhodně u nás má svoje místo. Češi jsou totiž velcí milovníci zvířat, což dokazuje třeba průzkum z konce loňského roku.

Agentura STEM/MARK zveřejnila čísla, podle nichž například psa mají dvě pětiny českých domácností. Téměř 37 procent procent Čechů je majiteli kočky a třináct procent má doma králíka či morče. Podle průzkumu agentury Nielsen Admosphere utratí česká rodina za psa ročně kolem 16 tisíc korun. Téměř deset tisíc korun spolyká krmivo.

Byť se v supermarketech objevují velká balení za dvě tři stovky, chovatelé spíše dávají přednost kvalitním, jejichž cena za měsíční balení začíná i třeba na tisícikoruně, protože jejich složení si nezadá co do kvality s lidským jídlem.

„Kvalitní granule nebo konzervy by neměly obsahovat obiloviny, chemické konzervanty a zbytečná dochucovadla nebo soli. Důležitým faktorem je sledování obsahu masa, protože pes je od přírody masožravec a potřebuje dostatek živočišných bílkovin,“ vysvětluje Martin Pučálka, výrobce krmiv stejnojmenné značky.

Roční výdaje za veterináře přesahují tři tisíce korun, chovatelé psů také přiznali, že podobnou částku vynaloží i na hračky, pamlsky a další přilepšení pro čtyřnohé miláčky.

Neušetří ani na plazech či morčatech

Ani péče o ostatní druhy zvířat ale nebývá nijak levná. To potvrzuje i Drahomíra Lišková. Mimo dvacetihlavého hejna slepic chová i psa, tři kočky, morče, leguána, želvu a v rodinném domě plném zvířat plavou ve velkém akváriu rybičky.

„Zvířata se k nám většinou dostala náhodou, nebyl cíl mít jich plný dům. Většinou nám jich bylo líto, protože byla opuštěná. K leguánovi jsme přišli na burze, kde teplokrevného ještěra prodávali v minus pěti stupních. Takže jsme ho museli zachránit,“ vypráví chovatelka.

Ze záchranné akce se během jednoho odpoledne stala investice za téměř deset tisíc korun. „Za terárium na tvora, který měřil přibližně patnáct centimetrů, jsme zaplatili pět tisíc. Další tisíce byly za speciální žárovku, kterou plazi musejí mít, aby dobře dokázali přijímat potravu a vstřebávat vitaminy, podestýlku,“ vypočítává položky nákupu Lišková. Během roku díky dobré péči vyrostl leguán o desítky centimetrů a rodina musela provést další investici.

„Za několik desítek korun jsme předělali na terárium šatní skříň, kterou bylo třeba zasklít,“ dodává. Méně nároční pro chov jsou hlodavci, jako morčata. Pokud se ale jejich chovatel rozhodne, že nebudou spát v pilinách, ale například v podestýlce z aktivního stříbra a přídavkem aloe vera, které mají zverimexy běžně v nabídce, týdenní investice do steliva se vyšplhá na 400 korun týdně.

Svátek oslaví sbírkou pro dobrou věc

Pomáhat zvířatům, která nemají ani domov, natož prémiová krmiva, se snaží řada organizací. Právě zítra vyvrcholí sbírka pro všechna opuštěná zvířata s názvem Den zvířat. Její druhý ročník si předsevzal vybrat přesně milion korun. Výtěžek se rozdělí mezi 112 organizací, jako jsou útulky, azylové farmy či spolky, které zastupují práva zvířat před úřady a soudy.

„Naším společným snem je vytvořit pro zvířata transparentní sbírku podobnou té „tříkrálové“, kterou lidé podporují, věří jí a nebojí se o svůj příspěvek,“ vysvětluje zakladatel projektu Petr Sokolík.

„Chceme i tímto bojovat proti pouličním podvodníkům s kasičkami a založit tradici, která stoprocentně pomáhá všem zvířatům,“ doplňuje Sokolík.

Nováčkem na poli charity pro zvířata není. Právě on založil před lety akci Běhejme a pomáhejme útulkům. Běžci, jejichž startovné putovalo na konta útulků, vyběhali od roku 2014 přes dva miliony korun. Sbírka Den zvířat pravděpodobně svůj cíl naplní, v pátek odpoledne už zbývalo jen necelých sto tisíc korun do milionu. Počin se rozhodla podpořit i řada známých osobností, které natočily pro sbírku videoklip a daly nahlédnout do svého chovatelského soukromí. Věděli jste, že Ivan Trojan má doma jezevčíka, Ben Cristovao fandí kozám a olympijská vítězka Eva Samková se cítí dobře nejen na „prkně“, ale i v koňském sedle?